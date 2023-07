Alessia Marcuzzi: “A Belve non posso andare perchè potrei dire cose che non devo”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi dice di no a Francesca Fagnani e spiega il perchè e lo fa nel corso di un’intervista rilasciata a Davidemaggio.it.

Alessia Marcuzzi, nota conduttrice che in questi giorni è stata protagonista del gossip per via della sua vicinanza con Stefano De Martino, ha detto di no a Francesca Fagnani. La conduttrice di Belve non avrà la Marcuzzi tra i suoi ospiti e la notizia è trapelata proprio in queste ore. Ma per quale motivo?

Alessia Marcuzzi alla presentazione dei palinsesti Rai

Lo scorso venerdì c’è stata la presentazione dei palinsesti Rai 2023/2024 e tra i presenti c’era anche lei, Alessia Marcuzzi la conduttrice che è stata alla conduzione di Boomerissima, il programma che è andato in onda su Rai 2 e che ha avuto un grande successo. E’ stato in questa occasione che la conduttrice ha rilasciato una intervista al portale DavideMaggio.it. Ma cosa ha riferito?

La conduttrice dice di no a Francesca Fagnani e svela perchè

Nel corso dell’intervista la conduttrice ha inevitabilmente parlato del suo grande successo ottenuto con il programma Boomerissima. Alla domanda se andrà mai come ospite da Francesca Fagnani a Belve, la Marcuzzi ha risposto di no con fermezza spiegando anche il motivo.“Me lo chiede sempre…Le ho risposto: ‘Io non posso venire perché mi devo salvare da me stessa…”, ha dichiarato ancora la presentatrice Rai che ha fatto sapere ancora di temere molto ciò che potrebbe dire. “Io sono una che racconta qualunque cosa e quindi potrebbe essere un serio problema…Potrei fare danni…”, ha aggiunto la conduttrice.

Le anticipazioni sulla prossima edizione di Boomerissima

Il giornalista del portale Davidemaggio.it, ha poi chiesto alla conduttrice di dare qualche anticipazione sulla prossima edizione di Boomerissima che andrà in onda a partire dal prossimo mese di novembre.“Ho anche scoperto che molti millenial sono molto più boomer dei boomer e molti boomer sono un po’ millenial. Io per esempio sono un po’ millenial, non trovi?”. Queste ancora le parole di Alessia.“Mi piacerebbe fare dei balli anche con le musiche dei millenial. Secondo me, se ci deve essere lo scontro generazionale non dobbiamo tornare solo indietro nel tempo…”, ha aggiunto Alessia.