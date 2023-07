Gianni Morandi, il figlio Marco “Io e mia moglie ci siamo lasciati con rispetto” e la moglie replica

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Morandi e la separazione da Sabrina Laganà. Lui rilascia delle dichiarazioni, lei replica dopo qualche ora.

Marco Morandi, il figlio di Gianni e la moglie si sono lasciati. L’annuncio è arrivo nelle scorse ore per bocca dello stesso Marco che ha anticipato il fatto che la separazione è avvenuta “con rispetto”. A poche ore dalle dichiarazioni di Morandi, è arrivata la replica dell’ex moglie Sabrina Laganà.

Marco Morandi e la moglie si sono lasciati

Marco Morandi e Sabrina Laganà si sono lasciati. Nelle scorse ore Marco ha annunciato la fine della relazione con Sabrina, ma ha anche parlato del rapporto con il padre Gianni e di tanto altro. Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della sera, Marco Morandi ha così parlato della sua famiglia, del rapporto con Sabrina Laganà, che è anche la madre dei suoi figli, dalla quale si è separato dopo ben 24 anni di matrimonio.

Le dichiarazioni di Marco

“La relazione con Sabrina è cominciata nel ‘99 e ci siamo sposati nel 2012, quando erano già nati Jacopo, Leonardo e Tommaso. Ci siamo appena lasciati, siamo nel mezzo di una separazione molto civile, rispettosa e serena. Abbiamo costruito tanto insieme”, ha dichiarato Morandi che ha così parlato della compagna.

La replica di Sabrina

A distanza di qualche ora dalla pubblicazione delle sue parole, a replicare è stata la stessa Sabrina Laganà la quale ha voluto fare una precisazione sul suo stato d’animo.”Per quanto si cerchi di fare il tutto nel modo più civile e pacifico possibile, trattasi comunque della fine di una relazione lunga 23anni che porta dei down e delle angosce spesso difficili da gestire nel contesto di una vita che prosegue indipendentemente dal tuo dolore”.Questo quanto scritto dalla donna pubblicando anche uno screenshot con alcune frasi dichiarate da Marco Morandi. “Al netto di tutto ciò la nostra unione ha dato alla luce 3 forme splendide di umanità… Che restano la nostra priorità assoluta.. In questo intento non ci siamo mai persi. Adesso vediamo cosa ci aspetta. Confido sempre in quella luce infondo al tunnel. Bisogna amare la vita più della sua logica”. Queste le parole di Sabrina, alle quali molti utenti hanno replicato con cuoricini, apprezzando il rispetto che i due hanno dimostrato l’uno verso l’altro.