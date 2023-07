Enrico Papi, dopo le sue dichiarazioni parla Vladimir Luxuria: “Fluido? ecco cosa credevo io”

0 SHARES Condividi Tweet

Enrico Papi, le dichiarazioni lasciano senza parole. Luxuria commenta le parole del suo collega.

Enrico Papi e Vladimir Luxuria sono stati i protagonisti della scorsa edizione de L’Isola dei famosi, come opinionisti del reality. Il conduttore e opinionista del reality condotto da Ilary Blasi ha rilasciato in questi giorni un’intervista molto interessante al magazine Chi e proprio in questa occasione aveva lasciato tutti senza parole, facendo una sorta di coming out. A commentare le sue parole ci ha pensato Vladimir Luxuria. Ma cosa ha riferito?

Enrico Papi e la sua confessione

Enrico Papi e Vladimir Luxuria sono stati gli opinionisti della scorsa edizione dell’Isola dei famosi. Il conduttore e opinionista del programma condotto da Ilary Blasi ha rilasciato in questi giorni un’intervista al magazine Chi e pare che in questa occasione abbia fatto una dichiarazione che in qualche modo ha lasciato tutti senza parole. Senza tanto indugio, Enrico Papi ha ammesso di “essere fluido”.

Vladimir Luxuria commenta le dichiarazioni di Enrico Papi

Queste dichiarazioni sono state commentate da Vladimir Luxuria che ha rilasciato un’intervista al magazine Nuovo. Luxuria ha espresso la sua dichiarazioni al riguardo visto che proprio in occasione del reality ha avuto modo di conoscerlo meglio. “Ogni tanto diceva di essere fluido, ma pensavo scherzasse…”, ha detto Vladimir che ha anche sottolineato di aver apprezzato il suo coraggio, aggiungendo “Ed è stato anche bravo a costruire un rapporto familiare trasparente”.

Le parole dell’ex opinionista del Grande fratello vip

La giornalista del settimanale Nuovo, ha poi chiesto all’opinionista se conosce altri personaggi del mondo dello spettacolo “fluidi” che però non sono dichiarati. “Altroché! Per non parlare dei ‘finti stagnanti’: sono persone non realizzate, rose dai sensi di colpa e maldisposte nei confronti del prossimo…”, ha aggiunto Vladimir che però non ha fatto alcun nome.La giornalista ha poi chiesto a Luxuria cosa ne pensi del fatto che gli etero travestiti da donna possano far paura. Anche in questo caso, così come in altre occasioni, Vladimir ha risposto con la massima sincerità e senza peli sulla lingua. L’opinionista ha aggiunto che a suo modo di dire, solo chi ha una mente turbata potrebbe avere paura di una cosa del genere. “Le drag queen possono turbare solo menti.. Turbate”.