Alessia Marcuzzi e l’ex marito Paolo Calabresi insieme in vacanza a Formentera, esplode il gossip

Alessia Marcuzzi in vacanza con l’ex marito Paolo Calabresi Marconi. Cosa è accaduto tra i due?

Alessia Marcuzzi è tornata con l’ex marito? Sappiamo bene che la conduttrice si è lasciata con il marito Paolo Calabresi Marconi lo scorso mese di settembre e da quel momento dei due non se ne è più parlato. Ebbene, nei giorni scorsi però la conduttrice e l’ex marito sono apparsi insieme, sorridenti e sereni, per questo motivo si è ipotizzato che tra i due ci fosse stato un ritorno di fiamma. Ma è davvero così?

Alessia Marcuzzi nei giorni scorsi è stata paparazzata insieme all’ex marito Paolo Calabresi Marconi. I due sono stati sorpresi mentre si trovavano in vacanza a Formentera, immortalati dal settimanale Gente. Dalle immagini si è vista una certa serenità tra i due ex, tanto che in molti hanno ipotizzato un ritorno di fiamma, ma come stanno davvero le cose?

Ritorno di fiamma tra i due ex?

La conduttrice aveva condiviso sui social qualche immagine di questa vacanza sull’isola delle Baleari ma non aveva fatto capire di essere insieme all’ex marito. Ebbene, dopo la pubblicazione delle foto da parte del settimanale Chi, molti sostengono che tra i due ci sia un ritorno di fiamma, un riavvicinamento sentimentale, ma al momento non c’è alcuna conferma al riguardo.

Alessia e Stefano De Martino sotto i riflettori

Inoltre, va detto che questo servizio fotografico è arrivato in un momento particolare, in cui Alessia è finita al centro del gossip per via della vicinanza sospetta con Stefano e Martino. I due, proprio in occasione della presentazione dei palinsesti Rai sono stati fotografati l’uno al fianco dell’altro e questa vicinanza ha destato dei sospetti in ricordo di quanto accaduto qualche anno fa, quando si è parlato di una relazione clandestina tra i due. All’epoca la smentita è arrivata per bocca della stessa Alessia. Insomma, alla luce di queste immagini che vedono Alessia in vacanza con l’ex marito, i riflettori si sono spostati sull’ex coppia. Chissà che magari i due siano riusciti a ricucire il loro rapporto.