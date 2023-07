Lucarelli e Milly Carlucci, è guerra, la Carlucci: “Non so ancora se la Lucarelli ci sarà a Ballando”, la Lucarelli: “Hai un bidone d’immondizia al posto del cuore”

0 SHARES Condividi Tweet

Manca poco alla prossima stagione televisiva e i giochi sono quasi tutti fatti. Chi sta ancora tenendo tutti sulla corda, però, è Milly Carlucci che ancora non si è sbottonata su come sarà composta la giuria nella prossima edizione di Ballando con le stelle. Infatti, la scorsa edizione è stata molto frizzante con grandi momenti di tensione e, da più parti, ci si è chiesto se la Carlucci intenda riconfermare la giuria o meno e, soprattutto, se Selvaggia Lucarelli ritornerà a sedere al suo posto. Ad oggi, non c’è alcuna certezza e, se fino a qualche giorno fa la Lucarelli aveva precisato che ci sarebbe stata, la Carlucci è intervenuta smentendola e dicendo che, ancora, non ha deciso nulla in merito. E proprio a queste ultime dichiarazioni che ha replicato abbasta piccata la Lucarelli. Vediamo cosa ha detto.

Milly Carlucci: “Sulla giuria non ho ancora deciso nulla”

Qualche giorno fa, Selvaggia Lucarelli aveva fatto sapere di essere stata riconfermata nel suo ruolo di giurata ma è stata smentita da Milly Carlucci che ha rilasciato un’intervista a Davide Maggio il quale le ha detto: “Selvaggia ha dichiarato di essere già nel cast” e la Carlucci, in modo diretto e anche secco aveva risposto: “in questo momento si dicono tante cose”. Finita l’intervista, Davide Maggio in una diretta Instagram, aveva fatto sapere che secondo lui, in base all’idea che si era fatto dopo l’intervista a Milly Carlucci, la conduttrice non aveva alcuna voglia di avere in trasmissione la Lucarelli.

La Lucarelli a Milly Carlucci: “Hai un bidone della spazzatura al posto del cuore”

Ieri, giovedì 13 luglio, Selvaggia Lucarelli ha risposto ad una domanda che le è stata fatta su Instagram: “Carlucci ha detto che i giudici di Ballando non sono ancora confermati: tu che dici?”.

La Lucarelli ha risposto così rifacendosi alla risposta che diede Buffon sull’arbitro che diresse il match di Champions League tra Juve e Real Madrid: “L’arbitro ha avuto il cinismo di infrangere il sogno di una squadra, ha un bidone dell’immondizia al posto del cuore, mi ha espulso alla mia ultima partita in Champions”. E così la Lucarelli ha detto alla Carlucci: “Hai un bidone dell’immondizia al posto del cuore”.