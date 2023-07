Aurora Ramazzotti: “C’è un motivo per il quale non mostro il volto del mio bambino”

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti, con la solita schiettezza che la contraddistingue, ha svelato, sui social, nelle chiacchierate che fa con i suoi follower, perché non mostra il volto del suo bambino, Cesare. Vediamo cosa ha detto.

Aurora Ramazzotti: “Ho sofferto per aver fatto il taglio cesareo”

Aurora Ramazzotti ha sempre dimostrato, negli anni, di essere una persona vera, senza peli sulla lingua e di non trincerarsi dietro verità solo di comodo. Lei si è sempre esposta e ha sempre svelato cosa la fa soffrire e cosa la fa stare bene o male. E così si è mostrata anche ai suoi follower, vera e diretta quando ha parlato del parto. Vediamo cosa ha detto: “Ho fatto un parto cesareo, mi sentivo in colpa“. E poi ha continuato a raccontare con verità e sincerità forse facendo anche risalire un dolore un po’ sopito: “Desideravo molto un parto naturale e la mia propensione ottimista (e i miei tanti pianeti in capricorno) hanno fatto sì che rimanessi convinta fino alla fine che ci sarei riuscita. Quando dico non programmate niente intendo questo, perché le cose possono cambiare da un secondo all’altro. Alla fine, Cesare è nato con un taglio cesareo e in 20 min era sul mio petto, morbido, assonnato e bellissimo”.

E poi ha continuato a mettersi a nudo con una disarmante sincerità: “Ci ho messo qualche settimana a superare l’amarezza di non essere riuscita a partorirlo naturalmente. Non accettavo che il mio corpo non fosse riuscito a fare il suo lavoro, quando in realtà semplicemente doveva andare così. Questa è una narrazione sbagliatissima in cui aggrovigliarsi che non auguro a nessuno perché ci sono invece tanti benefici per il bambino e la mamma col cesareo. Oltretutto, Cesare è nato sereno ed è un bambino meraviglioso, tranquillo e simpatico. Dorme pure la notte”.

Aurora Ramazzotti: “C’è un motivo per il quale non mostro il mio bambino sui social”

Poi, alla domanda diretta di un follower sul motivo per il quale non ha mai mostrato il volto del suo bambino sui social ma sempre di schiena e, comunque girato, ha risposto: “Per ora non me la sento. I social sono stati per me un posto un po’ ostile negli ultimi anni ed è ancora davvero troppo piccolo. Non escludo di mostrarlo in futuro se ce ne sarà l’occasione ma per ora ve lo lascio immaginare”.

E poi ha anche detto sul rapporto che c’è, attualmente con il suo compagno Goffredo: “Il rapporto con lui è ancora più bello. Ho sempre saputo che sarebbe stato un papà stupendo e così è. Poi vabbè cosa ve lo dico a fare, vederlo col bambino mi emoziona sempre immensamente. La nostra complicità si fortifica ogni giorno”.