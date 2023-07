Giampiero Mughini gela Barbara Palombelli “Quale è l’unica cosa a cui tiene”

0 SHARES Condividi Tweet

Giampiero Mughini, noto scrittore e personaggio televisivo rilascia un’intervista e parla di Barbara Palombelli. Ecco le due parole.

Giampiero Mughini lo conosciamo tutti per essere un noto scrittore e personaggio televisivo, spesso ospite nelle trasmissioni a tema sportivo. Ebbene, proprio in queste ore Giampiero ha rilasciato un’intervista sulle pagine del periodico Mio, parlando in generale della sua carriera, della sua vita privata e del rapporto con una nota conduttrice italiana. Stiamo parlando di Barbara Palombelli, che è al timone come ben sappiamo del programma Forum ormai da diverso tempo. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio lo scrittore?

Giampiero Mughini, l’intervista rilasciata al periodico Mio

Giampiero Mughini conosciuto per essere un personaggio un pò sopra le righe, molto schietto e talvolta dalle parole pungenti, ha rilasciato un’intervista molto interessante, pubblicata sulle pagine del numero del periodico Mio che è uscito qualche giorno fa. Ebbene, Mughini che è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione di Ballando con le stelle, ha parlato del suo rapporto con la conduttrice Barbara Palombelli.

Lo scrittore si esprime sulla Palombelli, ecco le sue parole

“Forum non è una trasmissione che amo, ma Barbara è bravissima e tiene molto a questo programma, molto di più che a Stasera Italia, che infatti ha deciso di lasciare”. Queste le parole dello scrittore, che ha poi definito il programma in questione “una sorta di teatro contemporaneo”. “Evidentemente alla Palombelli sta più a cuore parlare di teatro piuttosto che di politica partitante, che considero l’argomento più miserevole di tutto il nostro presente”, ha poi aggiunto Giampiero Mughini che parlando ella conduttrice ha detto anche dell’altro. I due si sarebbero conosciuti tanti anni fa, quando la Palombelli era solo una ragazzina entrata come stagista nella redazione di un giornale dove lo stesso Giampiero lavorava.

Il ricordo di Maurizio Costanzo

“Era in gamba e io, che facevo parte del comitato di redazione, mi sono battuto per farla assumere”, ha aggiunto poi Mughini che nel corso dell’intervista ha voluto ricordare anche Maurizio Costanzo. “Ha contato immensamente nella mia vita e nella mia professione, come nella vita di tanti italiani. E’ stato un maestro nell’uso del talk show, che ha inventato lui e oggi imperversa su tutti i canali”, queste le sue parole.