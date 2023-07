Selvaggia Lucarelli scrive un post contro la gatta nera ma poi, subito dopo, lo cancella

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli e le dure parole contro Ainett Stephens dopo lo scontro al veleno con Pino Insegno.

Selvaggia Lucarelli torna sotto i riflettori questa volta per un post che ha scritto e che poi è letteralmente scomparso. Da qualche giorno è stato ufficializzato il ritorno di Pino Insegno in tv e nello specifico in Rai con il programma Il mercante in fiera. Dopo qualche dichiarazione di troppo dello stesso Pino nei confronti di Ainett Stephens, l’ex Gatta nera del programma, c’è stato un botta e risposta tra i due. In questo scontro tra Pino e l’ex Gatta nera si è intromessa Selvaggia con il suo post che è poi misteriosamente scomparso. Ma cosa ha scritto?

Selvaggia Lucarelli interviene nello scontro tra Pino Insegno e Ainett Stephens

Da diversi giorni non si fa altro che parlare dello scontro avvenuto tra Pino Insegno e Ainett Stephens, l’ex gatta nera del programma Il mercante in fiera che tornerà il prossimo mese di ottobre. Ebbene, il conduttore una volta confermata la sua presenza al programma avrebbe detto che Ainett non sarà presente perchè ormai diventata “grande” per il programma. Dopo queste dichiarazioni è scoppiata una vera e propria bufera e sono in molti quelli che gridano al patriarcato ed anche all’age-shaming.

I post di Selvaggia pubblicati e poi cancellati

In questo clima di tensione si è anche intromessa Selvaggia Lucarelli la quale ha scritto un post al veleno. “Della serie la polemica più scema dell’estate”, ha scritto Selvaggia, che ha pubblicato una serie di post che ha poi eliminato. “Nessuno che risponda, semplicemente, ‘il problema non è che Ainett sia invecchiata, il problema è che quel ruolo, per fortuna, è invecchiato, per cui non ci sarà più una donna muta vestita da gatta sexy accanto al conduttore’. Anche perché se quel ruolo avesse ancora senso di esistere purtroppo si, Ainett sarebbe vecchia.” Queste ancora le parole di Selvaggia che ha aggiunto poi che così come Ainett è “invecchiata”, lo stesso è accaduto per Pino Insegno, ma che il paragone non regge visto che lui è il conduttore e avrebbero due ruoli diversi nel programma.

L’affondo di Selvagga ad Ainett

Non è però mancato l’affondo ad Ainett. “Insomma Ainett che risponde ‘sono ancora figa a 40 anni’ e si mette la tutina di pelle per dimostrarlo mi fa molta più pena della risposta imbarazzata di Pino Insegno”, ha aggiunto ancora la giornalista che non si è di certo risparmiata. “Sono certa che Insegno, che è molto più furbo di come lo state dipingendo non avrà donne mute al suo fianco.”