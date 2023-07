Lorenzo Amoruso non si placa contro Manila Nazzaro: “Non glielo perdonerò mai”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Amoruso dimostra ancora di avere il dente avvelenato nei confronti di Manila Nazzaro. Poi l’ex calciatore svela la verità sulla figlia persa.

Lorenzo Amoruso ex compagno di Manila Nazzaro è tornato all’attacco di questi giorni, parlando proprio della fine della sua relazione con l’ex Miss Italia. L’ex calciatore è stato il protagonista della prima edizione del programma condotto da Alba Parietti, ovvero quello intitolato Non sono una signora. Ad ogni modo ha anche rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo nel corso della quale ha parlato del suo rapporto con l’ex Miss Italia con la quale è stato insieme per circa 7 anni. Non sono mancate le dichiarazioni al veleno contro la sua ex compagna e l’ex calciatore ha anche svelato la verità sulla figlia persa. Ma cosa ha dichiarato nel dettaglio Lorenzo Amoruso?

Lorenzo Amoruso torna a parlare della fine della relazione con Manila Nazzaro

Dopo circa sette anni di relazione Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro si sono lasciati qualche mese fa e la separazione è avvenuta non nel migliore dei modi. Seppur attraverso i social, i due si sono fatti la guerra in questi mesi ed a mostrare di avere il dente avvelenato è stato proprio Lorenzo, il quale in diverse occasioni ha rilasciato delle dichiarazioni al veleno. In questi giorni l’ex calciatore ha rilasciato una intervista al settimanale Nuovo sparando a zero proprio nei confronti dell’ex compagno ed ha anche svelato dei dettagli relativi alla perdita della bambina che Manila portava in grembo.

La verità sulla bambina persa

Lorenzo ha raccontato di aver pianto per una intera settimana senza allontanarsi mai dalla sua compagna quando hanno perso purtroppo la bambina che attendevano con tanto amore. Inoltre, l’ex calciatore ha anche rivelato che la Nazzaro non ha fatto altro che raccontare tante bugie ed essere andata in tv a dire che la loro crisi è iniziata nel momento in cui hanno perso la bambina. “Questa è una cosa che non le perdonerò mai. Ho capito che vuole fare la vittima buttando fango su una storia durata per sei anni e mezzo.” Queste le dichiarazioni di Lorenzo che ha ancora una volta ha quindi parlato della fine di questa relazione con Manila durata circa 7 anni.

Il legame con i figli di Manila

Nel corso dell’intervista Lorenzo ha ammesso di aver avuto un ottimo rapporto anche con i figli di Manila e di averi considerarli proprio come figli suoi, tanto da averli accuditi quando la compagna ha preso parte al programma il Grande Fratello vip per diversi mesi. A tal riguardo Lorenzo ammette di non aver purtroppo più contatti con i bambini ai quali comunque continua a rimanere tanto legato.