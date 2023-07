La gatta nera Ainett, nuovo attacco contro Pino Insegno “Cosa mi ha detto in privato”

0 SHARES Condividi Tweet

Ainett Stephens dopo le polemiche sorte in questi giorni in seguito alle dichiarazioni di Pino Insegno torna a parlare e racconta come stanno davvero le cose.

Non si placa la polemica in seguito a delle dichiarazioni rilasciate da Pino Insegno, il conduttore che il prossimo autunno tornerà in Rai con il programma Il Mercante in Fiera. Nel momento in cui il conduttore ha confermato la sua presenza al programma ed ha anche come confermato il fatto che al suo fianco non ci sarà Ainett Stephens, è scoppiata la polemica. In realtà tutto è nato nel momento in cui il conduttore ha parlato dell’esclusione di Ainett per via della sua età. Nei giorni a seguire, diverse sono state le critiche arrivate al conduttore che poi in un secondo momento ha aggiunto di essersi chiarito con la modella. Quest’ultima nella discussione ha voluto ancora una volta replicare ed ha smentito in qualche modo le parole di Pino.

Pino Insegno e la polemica dopo l’esclusione di Ainett Stephens da Il mercante in fiera

Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi quando Pino Insegno ha confermato l’esclusione di Ainett dal programma Il Mercante in fiera è accaduto praticamente di tutto. Il conduttore ha confermato che Ainett non farà parte del cast per via della sua età non ritenuta più idonea per il ruolo della gatta nera. Dopo essere stato criticato il conduttore ha precisato di essersi chiarito con la modella, la quale però nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha voluto dire come stanno le cose.

L’ex gatta nera non ci sta e racconta come stanno le cose

«Veramente lui mi ha mandato delle note vocali, a cui non ho nemmeno risposto», ha detto la modella. «Non voglio sputare nel piatto in cui mangio Pino lo ringrazio moltissimo perché il ruolo della Gatta Nera è quello che mi ha lanciato in Italia e mi ha aperto una grande porta in tv. Tuttavia non abbiamo mai avuto un rapporto di amicizia, neanche ai tempi. C’era cordialità e finita lì». Questa ancora la precisazione di Ainett che nel corso dell’intervista è apparsa come un fiume in piena contro il conduttore e le sue dichiarazioni.

Lo sfogo di Ainett

«Ognuno è libero di inserire chi vuole nelle proprie trasmissioni, non è un problema che venga chiamata una ventenne piuttosto che una cinquantenne: così come è stata data a me un’opportunità ai tempi, va bene che venga data a un’altra donna, più giovane o più vecchia. Quel che mi dà fastidio è che il genere femminile venga sminuito da quel punto di vista. Un uomo è vigoroso, affascinante e valido per qualsiasi ruolo fino ai 60 o 70 anni, mentre la donna dopo i 30 viene buttata nella raccolta dell’umido». Con queste parole Ainett ha concluso il suo sfogo precisando anche che Pino nei vocali le ha confessato che nella prossima edizione del programma non ci sarà la figura della gatta nera, ma che molto probabilmente prenderà una ragazza bianca alla quale darà un altro nome. “Non potrà chiamarsi Gatta Nera per motivi di politicamente corretto».