Nunzia De Girolamo travolta dalle critiche: “Quel programma è troppo per lei, è impacciata”

Nunzia De Girolamo, critiche per la conduttrice di Estate in diretta da parte di un telespettatore su Nuovo tv.

Brutte notizie per la conduttrice di Estate in diretta, ovvero Nunzia De Girolamo, la quale ha ricevute diverse critiche in questi giorni. Da circa due settimane la conduttrice ha iniziato questa avventura nel programma estivo di Rai 1, che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 17.10 circa. La conduttrice si occupa di cronaca, di attualità e di informazione così come di argomenti più leggeri legati sempre al mondo dello spettacolo e pare che i risultati siano piuttosto soddisfacenti. Proprio un telespettatore ha parlato di Nunzia riservandole delle critiche. Ma cosa ha riferito?

Nunzia De Girolamo, critiche per la conduttrice di Estate in diretta

Nunzia De Girolamo, al timone della trasmissione Estate in diretta insieme a Gianluca Semprini è stata criticata in questi giorni da un telespettatore che ha scritto a La posta di Nuovo tv.“ Ho guardato per curiosità il programma con la nuova conduttrice. Lei mi fa simpatia però devo essere sincero: mi pare impacciata, a volte si impappina”, queste le parole del telespettatore che ha criticato la conduttrice.

Un telespettatore critica la conduttrice e utilizza parole molto dure

Il telespettatore è convinto del fatto che la conduttrice non abbia poi chissà quale esperienza da conduttrice ed in tal senso ha aggiunto “Non è troppo per lei un programma così importante?”. Il telespettatore, scrivendo a La posta di Nuovo tv, ha concluso il suo sfogo ponendosi una domanda, ovvero se la gavetta non è più contemplata o se vale solo per alcune persone e per altre no.

La rivista Nuovo tv scende in difesa della De Girolamo

La rivista ha risposto al telespettatore prendendo le difese della conduttrice, sottolineando che Nunzia non è di certo alla sua esperienza da conduttrice, visto che ha condotto diverse edizioni di Ciao Maschio. “Certo, gestire un programma quotidiano e in diretta è più complicato. Le dia tempo, lo merita”, ha aggiunto la rubrica. Insomma, la conduttrice ha ricevuto delle critiche ma è pur vero che la rubrica ha preso le sue difese, riservandole delle bellissime parole.