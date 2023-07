Serena Bortone e l’addio a Rai 1: ecco cosa è successo dopo l’ultima puntata di Oggi è un altro giorno

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone nel corso dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa su Rai 1 ha salutato i telespettatori e adesso sembrerebbe essere pronta a vivere nuove esperienze.

Dopo tre lunghi anni alla guida del programma di Rai 1 intitolato ‘Oggi è un altro giorno‘ ecco che la conduttrice Serena Bortone ha di recente salutato i suoi fan e fedeli telespettatori. La conduttrice infatti stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe essere pronta per altre avventure. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Serena Bortone e l’addio a Oggi è un altro giorno

Lo scorso 30 giugno sono andate in onda diverse trasmissioni Rai, tra queste anche l’ultima puntata di Oggi è un altro giorno ovvero il programma che per tre lunghe edizioni è stato condotto da Serena Bortone. E proprio in tale occasione la conduttrice ha voluto salutare il suo pubblico con un particolare messaggio che ha conquistato davvero tutti, anche in rete. E a commentare tale saluto è stato proprio il giornalista Giancarlo De Andreis che nella sua rubrica La Tv vista da Internet tenuta su DiPiùTv ha rivelato che tale saluto è stato tanto apprezzato sia per il suo contenuto ma anche per il suo tono “appassionato e sincero” tanto che è accaduto che “è stato ripreso dai blog televisivi e dal pubblico sui social”.

Le parole di Giancarlo De Andreis su Serena Bortone

Serena Bortone dopo tre edizioni non sarà più, quindi, la conduttrice di Oggi è un altro giorno. Il suo programma infatti sarà sostituito da un altro programma intitolato ‘La volta buona’ condotto da Caterina Balivo. Il giornalista sopracitato, ovvero Giancarlo De Andreis, dopo aver precisato che l’avventura della Bortone su Rai 1 è terminata nonostante i buoni risultati ha continuato esprimendo ancora delle bellissime parole nei confronti della conduttrice e del suo messaggio finale.

Il futuro della conduttrice pronta a nuove avventure

Tante le novità previste per la nuova stagione televisiva della Rai. Serena Bortone sarà sostituita su Rai 1 da Caterina Balivo ma la conduttrice, stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni, sembrerebbe essere pronta a vivere nuove esperienze. Nello specifico alla Bortone è stato affidato un nuovo programma su Rai 3 con due appuntamenti. Ma di che programma stiamo parlando? In realtà al momento non è possibile fornire ulteriori informazioni, per cui non ci rimane che attendere ulteriori indiscrezioni.