Alessia Marcuzzi: «Non va a Belve perché ha paura della domanda su De Martino»

Alessia Marcuzzi, anche questa estate, è al centro del gossip. In prima battuta perchè non è voluta andare ospite nella trasmissione di Francesca Fagnani, Belve perché, come dichiarato “devo salvarmi da me stessa” e poi perchè pare che ci sia un ritorno di fiamma con l’ex marito, Paolo Calabresi. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa sta accadendo.

Alessia Marcuzzi: “Non vado ospite da Francesca Fagnani perchè devo salvarmi da me stessa”, il web si chiede: “Ha paura della domanda su Stefano De Martino?”

In questi giorni Alessia Marcuzzi, che si è fatta fotografare in vacanza con l’ex marito Paolo Calabresi a Formentera, ha dichiarato così in un’intervista rilasciata a Davide Maggio che il motivo per il quale ha rifiutato di andare ospite da Francesca Fagnani a Belve è che «mi devo salvare da me stessa”.

E poi ha aggiunto: “Sono molto chiacchierona e se mi fai una domanda potrei fare dei danni. Le ho detto che quindi non sarei andata. Poi non si sa mai».

Dopo queste dichiarazioni il web si è fatto una domanda che ha iniziato a circolare, e cioè se la Marcuzzi teme che la Fagnani indaghi, con domanda insistenti, sulla presunta storia di qualche estate fa con Stefano De Martino.

A questa domanda la Marcuzzi non ha riposto in alcun modo ma tutti hanno pensato che il suo timore più grande sia proprio quello.

Alessia Marcuzzi è caduta sugli scogli e si è fatta male al viso

Alessia Marcuzzi, in questi giorni è in vacanza ed è caduta sugli scogli, facendosi molto male al viso e ad una gamba. Questo incidente lo ha raccontato sui social, sia su Instagram che su TikTok e ha mostrato i segni della caduta.

L’incidente è accaduto a Formentera e lei ha scritto così a corredo delle foto che mostrano i segni della caduta: “Non cambio mai. Io faccio sempre le strade più difficili. Cascata sulle rocce come una polla…”.

I follower l’hanno riempita di “mi piace” e lei, come al solito, si è mostrato sempre molto sincera nel raccontare tutto ciò che le capita.