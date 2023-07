Alba Parietti: “Vorrei un programma mio ma andrò sempre volentieri ospite da chi mi ha aiutato nei momenti difficili”

0 SHARES Condividi Tweet

Alba Parietti ha rilasciato una lunga intervista a Tb blog in occasione della quale ha parlato a 360 gradi della sua vita lavorativa. Vediamo cosa ha detto.

Alba Parietti: “E’ stato difficile decidere di mandare in onda Non sono una signora”

Alba Parietti ha svelato quanto sia stato complicato decidere di mandare in onda Non sono una signora perché attorno alla trasmissione ruotavano molti pregiudizi: “Un difficile parto che finalmente abbiamo portato a termine e questo grazie a Nick Cerioni e a tutto il team di autori del programma. È stato uno sforzo condiviso con una grande squadra, che mi sento di ringraziare in toto”. E poi ha aggiunto che il pregiudizio su questo programma ha inciso molto sulla decisione: “C’è stata una specie di “ombra scura” sul programma, che veniva costantemente rimandato e che lo ha fatto diventare una specie di oggetto misterioso, quasi da nascondere. Sicuramente c’erano dei pregiudizi, io dico ingiusti. All’inizio doveva andare in onda durante il periodo natalizio”.

E poi ha precisato esattamente di cosa si aveva paura con la messa in onda di questo programma: “C’è stata la paura di aprire questo vaso di Pandora, come se chissà cosa contenesse. In realtà il programma, come abbiamo dimostrato, è puro intrattenimento leggero, come ho detto, per famiglie”.

Alba Parietti: “Andrò certamente ospite nei talk se mi inviteranno soprattutto da chi mi ha aiutato”

Poi la Parietti ha parlato di quello che sarà il suo futuro lavorativo: “Se io oggi avessi trent’anni, deciderei di non fare più l’ospite. Vorrei un programma mio, perché sinceramente penso di meritarmelo”.

E poi ha continuato: “ Se i miei colleghi mi chiederanno di andare a fare l’ospite da loro, con la consueta cortesia con cui me l’hanno chiesto in passato, ci andrò volentieri”.

E poi ha anche specificato da chi andrebbe certamente ospite: “ … da tutti quelli che avranno piacere ad invitarmi e che mi hanno invitato anche nei momenti difficili della mia carriera”.

Dunque, per il prossimo autunno, Alba Parietti non ha ancora nessun programma certo ma dopo il successo di Non sono una signora, difficilmente rimarrà a casa.