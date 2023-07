Cristina Scuccia, Corinne Clery la umilia “Ha interessato solo perchè era una ex suora”

0 SHARES Condividi Tweet

Cristina Scuccia, pesante affondo da parte dell’attrice Corinne Clery. Ecco cosa ha riferito l’attrice.

Cristina Scuccia, l’ex suora che è stata protagonista all’ultima edizione dell’Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi è finita ancora una volta al centro delle critiche. Questa volta a parlare di Cristina è stata l’attrice Corinne Clery, la quale ha rilasciato un’intervista al magazine Mio, proprio in questi ultimi giorni. L’attrice francese nel corso della chiacchierata, ha raccontato di aver provato durante la partecipazione all’Isola di avvicinarsi alla cantante siciliana, Cristina Scuccia in Honduras. E’ stato proprio parlando dell’ex suora che l’attrice ha avanzato dei sospetti pensando che abbia avuto una strategia per tutta la durate del reality. Ecco cosa ha riferito nel dettaglio l’attrice che in passato ha anche partecipato al arrivando anche ad avere dei sospetti sul fatto che Cristina avesse una strategia sul reality. Ecco cosa ha riferito l’attrice che è stata anche una protagonista del Grande fratello vip qualche anno fa.

L’attrice Corinne Clery contro Cristina Scuccia dopo l’Isola dei famosi

L‘attrice Corinne Clery ha ottenuto un grande successo all’interno del programma di Canale 5, condotto da Ilary Blasi. L’ex naufraga ed ex gieffina ha condiviso questa esperienza con altri naufraghi, tra i quali anche Cristina Scuccia. L’attrice in tutti questi mesi ha avuto diversi battibecchi con l’ex suora ed in particolare nel corso dell’intervista al magazine Mio ha utilizzato delle parole abbastanza pesanti nei confronti dell’ex suora. Ma cosa ha riferito? L’attrice sostiene che Cristina abbia avuto una strategia all’interno del programma, portata avanti dall’inizio fino alla fine.

Le parole dell’attrice francese che maschera la naufraga

“Credo avesse un piano preciso. Non ha mai voluto aprirsi, di tanto in tanto lanciava qualche pillola per tenere in sospeso il suo ruolo e attirare l’attenzione”. Queste le parole dell’attrice nel corso dell’intervista rilasciata a Mio. “Se fossi rimasta un po’ di più avrei detto qualcosa perchè non condividevo i suoi atteggiamenti”. L’attrice ha ripetuto queste parole, parlando di Cristina Scuccia, che è stata uno dei personaggi abbastanza criticati di questa edizione dell’Isola.

La stoccata dell’attrice alla cantante

“Ho cercato di essere affettuosa e protettiva ma ogni mattina si svegliava di cattivo umore”, ha aggiunto l’attrice che ha lanciato una stoccata all’ex suora, sostenendo che quest’ultima non sia stata mai affettuosa nei confronti dei suoi colleghi e compagni di avventura. “Se non fosse stata un’ex suora non sarebbe stato un personaggio intrigante, per questo ha tirato un po’ troppo per le lunghe anche la storia con la persona speciale. E’ stata una stratega“.