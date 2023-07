Caterina Balivo, botta e risposta al veleno sui social: “Non ne azzecchi una quando apri bocca”, la risposta della Balivo è da applausi

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo sta per tornare, dall’11 settembre al posto di Serena Bortone che ha condotto, fino a giugno e per tre anni di seguito, Oggi è un altro giorno. La Balivo, per ora, si sta godendo la vacanza insieme al marito e ai figli e al lavoro non ci sta pensando affatto anche se è felicissima di tornare a lavorare in autunno. Nel frattempo, si mostra in bikini e, anche se il suo fisico ha qualche piccola imperfezione, lei pubblica le foto delle sue giornate mostrandosi con naturalezza. Vediamo cosa ha scritto a corredo delle foto e i botta e risposta con i suoi follower.

Caterina Balivo: “Le smagliature le toglierei ma non con Photoshop”

Caterina Balivo ha pubblicato alcuni scatti delle sue giornate in vacanza e, a corredo, ha scritto così: “Un bagno a Giannutri che sa di amore di mamma e papà, coccole con la mia bambina e confidenze con l’amica di gioventù”.

I follower hanno notato che dalle foto sono evidenti alcune smagliature che la Balivo ha e lo hanno sottolineato facendole i complimenti per aver pubblicato foto che non la mostrano perfetta ma con dei difetti come è normale che sia: “Brava Caterina che non usa filtri e capisce il valore di quelle smagliature che sanno di gravidanza”. La Balivo ha riposto subito a questo post di questa sua follower che ha voluto sottolineare la sua sincerità e anche la sua capacità di andare oltre l’aspetto fisico e ha controbattuto: “Ben due! Detto questo, se potessi le toglierei ma non certo con Photoshop“.

La risposta della Balivo è stata molto apprezzata da tutti quelli che amano la sincerità e che non si trincerano dietri i filtri per avere un aspetto fisico che non corrisponde alla realtà.

La dimostrazione di riuscire ad andare oltre i propri difetti e mostrarli con naturalezza è una lezione che viene sempre molto apprezzata da chi ama vivere di verità.

Botta e riposta tra la Balivo e un hater

Purtroppo, ci sono sempre gli hater che, invece, non perdono occasione per dire la loro e così uno di questi ha scritto così continuando il discorso sull’utilizzo dei filtri: “I filtri gli servirebbero quando apre bocca, non ne azzecca una” ma la Balivo non si è lasciata scoraggiare e ha subito replicato: “Aspettane una al giorno dall’11 settembre” dando così, fin d’ora appuntamento per la trasmissione che inizierà a settembre.