Mara Venier, i telespettatori le si rivoltano contro “Ora basta davvero”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier, polemica sulla conduttrice e sul programma di Domenica in. Ecco come ha risposto il settimanale Nuovo.

Domenica in, il programma di Rai 1 condotto da Mara Venier è finito nel mirino di un telespettatore che ha riservato alla trasmissione ed anche alla conduttrice diverse critiche. L’ 11 giugno Mara dopo un’intera stagione ha salutato il suo pubblico e lo ha fatto festeggiando anche i 30 anni del programma, ma con uno spirito davvero negativo per via della morte del genero Pier Francesco Forleo.

Domenica in, il programma di Mara Venier finisce sotto accusa

Il programma continua però ad andare in onda ogni domenica con speciali, repliche di interviste che sono state realizzate per tutta la stagione. Ad ogni modo, a far sapere di non amare questa situazione è stato un telespettatore di Napoli, ovvero Maurizio. Quest’ultimo ha scritto una lettera alla rubrica La posta di Nuovo tv esprimendo il suo punto di vista.

Un telespettatore se la prende con il programma e con la conduttrice

“Seguo Domenica In tutto l’anno ma vi dico la verità, vedere anche le repliche d’estate mi pare troppo. Mi chiedo, visto che paghiamo il canone e che la Rai riceve tanti soldi dalla pubblicità, non si potrebbe fare un programma di interviste o comunque di intrattenimento?”. Queste le parole del telespettatore il quale ha aggiunto che potrebbe essere un modo per lanciare qualche nuovo conduttore o conduttrice. Il settimanale ha quindi risposto al telespettatore, prendendo le difese della rete e la conduttrice Mara Venier.

Il settimanale prende le difese del programma

Il settimanale ha poi aggiunto che per un’azienda non è sicuramente conveniente investire in nuovi produttori e con nuovi conduttori in estate, visto che il palinsesto è molto ricco, dal lunedì al venerdì, a cominciare da Estate in diretta a finire a Linea Verde, Linea Blu ed altri format.“E poi non tutti possono seguire il programma in diretta, c’è chi è grato di poterlo vedere almeno in replica in questi mesi”, ha aggiunto poi il settimanale riferendosi al fatto che vanno in onda le repliche. Ad ogni modo, Mara Venier il prossimo mese di settembre tornerà in tv con il programma Domenica in. Sarà per lei l’ultima stagione.