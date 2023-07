Giovanni Ciacci fa delle rivelazioni inaspettate su Maria De Filippi e Silvia Toffanin

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi e Silvia Toffanin al funerale di Silvio Berlusconi. Giovanni Ciacci svela alcuni retroscena.

Al funerale di Silvio Berlusconi, che si è celebrato lo scorso 14 giugno presso il Duomo di Milano a sorprendere è stato l’outfit scelto da Maria De Filippi, storico volto di Mediaset. Nonostante tutti abbiano scelto un look nero, la conduttrice è apparsa vestita di bianco. Ma per quale motivo? A svelare la motivazione è stata proprio la stessa Maria, ma adesso se ne è tornati a parlare.

Funerale di Silvio Berlusconi, l’outfit di Maria De Filippi non passa inosservato

Maria ha infatti indossato una camicia bianca, che di certo non è proprio passata inosservata ai tantissimi telespettatori che hanno seguito la cerimonia. Un look non proprio utilizzato per un funerale, tanto che Maria non è passata di certo inosservata. Ci sarebbe però una spiegazione, ovvero il fatto che il Cavaliere amava questo colore e Maria ha voluto fargli un omaggio, vestendo di bianco. Questa la versione data nei giorni successivi e confermata poi da Giovanni Ciacci. Proprio quest’ultimo nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Mio, ha spiegato cosa secondo lui ha portato la conduttrice a prendere questa decisione.

Giovanni Ciacci commenta l’outfit della conduttrice

“Ha fatto bene, il Presidente diceva sempre alle conduttrici di vestirsi di bianco e di essere bionde. Maria ha voluto accontentare un uomo che in fatto di gusto televisivo era il numero uno”. Queste ancora le parole dell’esperto di outfit. Maria non ha scelto a caso quell’ outfit ma ci ha riflettuto abbastanza e alla fine ah deciso di rendere omaggio al suo ex dato di lavoro. Ciacci ha anche parlato di Silvia Toffanin anche lei presente ovviamente al funerale, in qualità di nuora di Silvio Berlusconi, visto che è la compagna di Pier Silvio.

Le parole di Ciacci su Silvia Toffanin

Ciacci ha espresso delle bellissime parole per la conduttrice, dicendo di considerarla una delle conduttrici migliori della televisione italiana. E riguardo l’outfit peggiore? Giovanni non ha fatto un nome specifico ma ha parlato di una conduttrice avanti negli anni che sarebbe solita utilizzare degli abiti non consoni a quella che è la sua età. “E’ giusto che ognuna segua il proprio stile e la propria personalità, ma qualcuno dovrebbe rassegnarsi al tempo che passa perchè spesso il vestito non corrisponde alla faccia che lo indossa”. Questo quanto dichiarato da Ciacci.