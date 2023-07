Cristina Parodi, da cosa dipende la sua lontanza dalla Tv

0 SHARES Condividi Tweet

Cristina Parodi da diversi anni è assente dal mondo della tv, tanto che un telespettatore si è chiesto quale fosse il motivo. Ecco cosa ha risposto il settimanale Nuovo tv.

Cristina Parodi, nota conduttrice italiana da un pò di tempo a questa parte è lontana dalla tv ed un telespettatore ha scritto al settimanale Nuovo tv, chiedendo le motivazioni. Sulle pagine del numero del settimanale, nella rubrica La posta, un fan della Parodi ha pubblicato una lettera chiedendosi proprio che fine abbia fatto la conduttrice.

Cristina Parodi assente dalla tv da tempo

Il telespettatore si chiede che fine abbia fatto la conduttrice, la rivista replica

Chi gestisce la posta di Nuovo tv, ha risposto al telespettatore Bernardo sottolineando poi che Cristina Parodi è effettivamente scomparsa da un pò di tempo dalla tv. “In effetti sono diversi anni che la Parodi non conduce un programma in televisione, dove la sua ultima trasmissione risale a prima della pandemia”, queste le parole della rivista che ha risposto a Bernardo, aggiungendo anche che non si conosce il motivo di questa assenza. “E’ difficile dire se quella di stare lontana dalla tv sia una sua scelta oppure se per lei scarseggiano le offerte“, ha aggiunto la rivista.

Cristina, ecco l’ultima volta che è stata vista in tv

L’ultima apparizione di Cristina è stata a Domenica in nell’edizione 2017/2018 che non ha avuto anche un grande successo in termini di ascolti. “Anche se quel programma non ha riscosso molto successo, Cristina rimane una grande professionista”, ha aggiunto poi Nuovo tv. Cristina Parodi ha iniziato a lavorare in Rai circa 10 anni fa, prendendo parte al programma condotto da Milly Carlucci, dal titolo Altrimenti ci arrabbiamo.