Giovanni Ciacci diretto su Caterina Balivo: “Cosa è riuscita a fare sempre nelle prime puntate dei suoi programmi”

Caterina Balivo e la rivelazione che ha del clamoroso del suo collega e amico Giovanni Ciacci. Ecco cosa ha riferito quest’ultimo.

Caterina Balivo è pronta a tornare in tv la prossima stagione televisiva con un programma tutto suo che andrà in onda su Rai 1 al posto della trasmissione Oggi è un altro giorno che è stato cancellato. A parlare della conduttrice e del suo ritorno in tv è stato Giovanni Ciacci, che ha rilasciato un’intervista molto interessante pubblicata sulle pagine del periodico Mio. Ma cosa ha riferito l’esperto di outfit?

Caterina Balivo torna in tv con un programma Rai

Caterina Balivo torna in tv con un programma tutto suo, che andrà in onda a partire dal prossimo autunno e che andrà a sostituire Oggi è un altro giorno, che è stato condotto da Serena Bortone. A parlare della conduttrice è stato Giovanni Ciacci che ha rilasciato un’intervista sulle pagine del periodico Mio. Il noto esperto di gossip, reduce da una esperienza nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha parlato in generale di diverse donne del mondo dello spettacolo e degli outfit da loro scelti.

Giovanni Ciacci parla di Caterina e del suo outfit

Ciacci si è soffermato per lo più su Caterina Balivo, che oltre ad essere una grande conduttrice è anche una sua grande amica. “Caterina ha sempre azzeccato l’outfit per le prime puntate delle sue trasmissioni, sorprendendo con look bellissimi”, ha detto Giovanni Ciacci che ha così fatto capire che la conduttrice non ha di certo bisogno che lui le dia dei consigli per la prima puntata del programma La volta buona. Il programma andrà in onda a settembre per la prima volta, come sempre su Rai 1, tutti i giorni dal lunedì al venerdì nella fascia oraria in cui andava in onda Serena Bortone.

Ciacci elogia la sua amica

Continuando a parlare della conduttrice e sua grande amica, Ciacci ha anche parlato di altro. “Trovo che il matrimonio e la maternità abbiano fatto bene a Caterina, che ritengo sia maturata e che considero una bellissima donna”, ha detto ancora Ciacci. Quest’ultimo ha poi commentato la remota possibilità di poter lavorare insieme alla Balivo. A tal riguardo ha detto “Accetterei subito se me lo proponesse. Siamo da sempre molto legati e le voglio tanto bene“. Queste ancora le parole del noto esperto di moda e outfit.