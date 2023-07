Sabrina Ferilli pubblica una foto e Cristian De Sica commenta, il web non se lo aspettava

0 SHARES Condividi Tweet

Sabrina Ferilli su Instagram sempre più bella e sensuale. Il commento di De Sica non passa inosservato.

Sabrina Ferilli, nota attrice italiana e icona di femminilità e sensualità è sempre più social. Su Instagram l’attrice e noto personaggio pubblico del nostro paese, è particolarmente attiva in questi giorni, dove ha postato anche diverse foto. Proprio nelle scorse ore l’attrice ha postato una foto che non è passata inosservata e che ha ricevuto diversi commenti. Tra questi anche quello di un noto showman e attore, uno dei più importanti del nostro paese. Stiamo parlando di Christian De Sica, ma cosa ha scritto l’attore?

Sabrina Ferilli sempre più bella sui social

Sabrina Ferilli, nota attrice italiana è sempre più attiva sui social, dove ha pubblicato diverse foto nell’ultimo periodo. Ebbene, l’attrice sempre più bella e affascinante nelle scorse ore ha pubblicato un post che di certo non è passato inosservato. Sabrina che di anni ne ha 59, compiuti proprio lo scorso 28 giugno sotto all’ultimo post ha ricevuto tantissimi commenti e complimenti.

L’ultimo scatto dell’attrice non passa inosservato, migliaia di commenti e interazioni

Tra i tanti commenti non è passato inosservato quello di Christian De Sica, il quale non si è trattenuto ed ha fatto un complimento alla collega. L’attore è stato particolarmente dolce ed anche abbastanza romantico, cosa che la Ferilli avrà apprezzato. Ma di che foto parliamo? Si tratta di uno scatto in cui l’attrice appare seduta su delle scale, con addosso una gonna bianca con n grande spacco che lascia intravedere la gamba, abbinata ad una t-shirt nera. La Ferilli ha scelto un look molto semplice, ma giovanile e molto sensuale.

Il commento dolce e romantico di Christian De Sica

Nella didascalia della foto, queste parole “Aspettando..”. Tantissime le interazioni dei follower che non hanno resistito ed hanno lasciato dei commenti. “Una stella”, ha scritto l’attore aggiungendo poi un cuore ed una rosa. Sabrina e Christian sono colleghi ma anche grandi amici, recentemente hanno anche lavorato insieme nel film di Paolo Virzì intitolato L’ultimo Ferragosto.