Federica Sciarelli, parole al veleno contro i colleghi: “Non ci si comporta così”

Federica Sciarelli nel corso di una recente intervista rilasciata a La Stampa ha colto l’occasione per esprimere il suo personale parere su alcuni colleghi che hanno scelto di lasciare la Rai.

Una delle conduttrici televisive più famose e apprezzate della Rai è Federica Sciarelli. Stiamo nello specifico parlando della celebre presentatrice di Chi l’ha visto che nel corso di una recente intervista non ha avuto timore di esprimersi nei confronti di coloro che hanno lasciato la Rai per approdare in altre reti. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Il grande successo di Federica Sciarelli su Rai 3

Da ormai diversi anni sono molti i telespettatori che con grande passione e con costanza sono soliti seguire Federica Sciarelli e la sua trasmissione di Rai 3 ovvero ‘Chi l’ha visto?’. La giornalista da tanti anni lavora per la Rai e nonostante in passato abbia ricevuto anche lei delle particolari pressioni ha sempre proseguito il suo lavoro senza problemi. Proprio per tale motivo nel corso di una recente intervista rilasciata a Francesca D’Angelo de La Stampa la giornalista oltre ad aver palato del suo lavoro ha anche colto l’occasione per esprimere il suo personale pensiero su alcuni colleghi che hanno scelto di lasciare la Rai, ovviamente però senza fare i loro nomi.

La giornalista contro i colleghi che hanno lasciato la Rai

Quella rilasciata da Federica Sciarelli a La Stampa è stata una lunga intervista nel corso della quale la giornalista ha colto l’occasione per affrontare diversi argomenti. Dopo aver espresso il suo disappunto per il modo in cui nelle ultime settimane si è parlato della tv pubblica ecco che la Sciarelli ha colto l’occasione per commentare la scelta fatta da alcuni colleghi di lasciare la Rai. A tal proposito ha dichiarato “Se davvero pensi che il tuo approfondimento sia strategico ed è in pericolo, non te ne vai via preventivamente: resti e ti batti. Non capisco chi lascia… Inoltre, se sei un giornalista, le pressioni non te le fai fare: attacchi il telefono”. Queste di preciso le parole espresse dalla Sciarelli che però ha scelto di non fare nomi anche se a molti è sembrato chiaro il riferimento, tra gli altri, a Lucia Annunziata e Fabio Fazio.

La rivelazione della conduttrice

Federica Sciarelli ha poi proseguito affermando che anche lei ha subito pressioni, ma sempre pubblicamente. A tal proposito ha menzionato gli attacchi ricevuti da parte della lega durante il periodo del covid. E poi ancora ha menzionato anche gli attacchi ricevuti da parte di Salvini quando ha contestato “lo schiaffo al carabiniere“. A tal proposito la Sciarelli ha voluto precisare di aver sempre risposto ad ogni attacco, ma di averlo fatto pubblicamente e di non essere mai stata “accompagnata alla porta”.