Giulia De Lellis lascia tutti senza parole: “Finalmente ve lo posso dire”

Giulia De Lellis è la nuova conduttrice di un programma che andrà in onda su Real Time. Ecco le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Giulia De Lellis che è stata alla conduzione del reality Love Island Italia adesso è stata richiamata da Discovery per un altro programma che prenderà il nome di Amore Alla prova-La crisi del settimo anno. La notizia è arrivata solo nei giorni scorsi ed il titolo del programma è stato invece annunciato proprio in occasione della presentazione dei palinsesti. Grande entusiasmo per la conduttrice che ha così parlato ai suoi fan.

Giulia De Lellis alla conduzione di un nuovo programma su Real time

Giulia De lellis è stata alla conduzione di un reality chiamato Love Island Italia, che è stato chiuso per una stagione. Adesso a distanza di un pò di tempo è stata richiamata per un altro programma intitolato “Amore alla prova-La crisi del Settimo anno”. E’ stato annunciato il titolo del programma soltanto in occasione dei palinsesti. A commentare la notizia è stata la stessa Giulia attraverso i social.

Le parole della conduttrice

“Finalmente ve lo posso dire! A novembre su Real Time mi troverete, anzi ci troverete perché non sarò sola, in un nuovo programma. Si chiamerà Amore Alla Prova – La Crisi Del Settimo Anno. Sarà una figata incredibile, non posso farvi troppi spoiler. Se siete una coppia che sta attraversando un periodo intenso e desiderate fare un esperimento ci sono ancora i casting aperti. […]”. Queste le parole di Giulia che da quando è approdata a Uomini e Donne anni fa, ne ha fatto di strada e di gavetta, ottenendo ad oggi tantissimi risultati.

Grande successo per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

“Abbiamo già iniziato qualche mese fa, stiamo facendo delle riunioni, sto già pensando ai look! Mi piace potermi realizzare nel mio piccolo senza dar fastidio a nessuno. Sono onorata di essere stata scelta per condurre questo nuovo programma che in Italia non è mai stato fatto. Quando desideri intensamente qualcosa poi arriva, inevitabilmente arriva. Ovviamente non sono rimasta sul divano, ma ho studiato e mi sono perfezionata”. Queste ancora le parole della conduttrice di Amore alla prova- La crisi del Settimo Cielo.

A parlare in realtà non è stata solo la De Lellis ma anche il direttore responsabile di Real time, ovvero Gesualdo Vercio.“Con Real Time, ci piace e riusciamo a raccontare tanti aspetti dell’amore. Il primo appuntamento nei ristoranti di Primo Appuntamento, i matrimoni sfarzosi e bellissimi del Castello delle Cerimonie, la scelta dell’abito da sposa, i matrimoni a due di Matrimonio A Prima Vista. Un pezzettino che mancava era quello delle crisi. In Amore Alla Prova [con Giulia De Lellis, ndr] vedremo quattro coppie che scambieranno, tra di loro, il proprio partner. Ognuno di loro, vivrà 14 giorni, con un altro partner per capire a che stadio è la propria storia per decidere se rimanere assieme oppure lasciarsi”. Ecco le parole del direttore responsabile di Real time.