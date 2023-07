Monica Leofreddi, prima scrive un post allarmante, poi cancella tutto. Cosa le sta accadendo

0 SHARES Condividi Tweet

Monica Leofreddi scompare dai social, i fan preoccupati. Prima pubblica un post poi lo cancella.

Sono momenti di apprensione per i fan della conduttrice Monica Leofreddi che da un pò di tempo è praticamente scomparsa dai social. Ciò che è accaduto in queste ultime ore, ha ulteriolmente fatto preoccupare i fan della conduttrice. Ma cosa è accaduto e soprattutto che fine ha fatto la Leofreddi?

Monica Leofreddri e la scomparsa misteriosa dai social

La nota conduttrice televisiva Monica Leofreddi da qualche giorno è completamente sparita dai social, atteggiamento che ha fatto sospettare diversi fan. Lei, è stata sempre molto attiva sui social, ma da qualche giorno è praticamente assente e questo ha fatto preoccupare i suoi fan. Ad insospettire ulteriomente un post che la conduttrice ha pubblicato nelle scorse ore su Instagram. La conduttrice ha infatti parlato ai suoi fan, lasciandosi andare ad uno sfogo che di certo non è passato inosservato.

Le parole della conduttrice su Instagram, poi cancella il post

Pare che la conduttrice abbia parlato di problemi da risolvere, problemi che in questo momento si troverebbe ad affrontare. I fan però non hanno potuto non notare che il post nelle ore successive è stato praticamente cancellato. Ma per quale motivo?” Mi avete scritto in tanti per sapere cosa mi stesse accadendo. Rispondo a tutti con questo post. È un periodo molto difficile. Non posso dirvi i motivi ma certamente il vostro affetto per me è importante. Spero presto di poter postare un vero sorriso e condividere con voi una bella notizia. Grazie veramente per l’affetto che mi dimostrate”. Sono state queste le parole pronunciate dalla conduttrice che in qualche modo si è fatta viva con i suoi fan, dando una spiegazione sulla sua assenza.

I fan sperano di avere presto sue notizie

La conduttrice non è però andata nel dettaglio spiegando quali sono i motivi che la porterebbero ad essere lontana dai social e dal mondo della tv. I fan continuano ad essere abbastanza preoccupati e sperano che nelle prossime ore la conduttrice possa fare dietro front e fare maggiore chiarezza sulla vicenda. Ricordiamo che la Leofreddi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana, ed anche sui social ha un grande seguito.