Jo Squillo nella bufera, attacca Elodie: “Il suo successo è legato alla bellezza”, il web si rivolta

Elodie finisce al centro delle critiche di Jo Squillo. Quest’ultima parla di bellezza e successo e partono le polemiche.

Elodie è una cantante di grande successo, ma è anche un’icone di sensualità e bellezza. Da quando è approdata ad Amici, Elodie ne ha fatto di strada e soprattutto ne ha fatto di cambiamenti, anche da un punto di vista estetico. Dai capelli rosa e corti è passata ad una capigliatura lunga e scura, sempre più bella e sensuale, Elodie è riuscita a catturare il pubblico italiano sia per la sua splendida voce che per la sua bellezza. Ad ogni modo, di lei in questi giorni ne ha parlato Jo Squillo, la quale però ci è andata giù in modo abbastanza pesante contro la cantante romana. Ma vediamo cosa ha riferito.

Jo Squillo contro Elodie, le parole della cantautrice non passano inosservate

Jo Squillo, il cui vero nome è Giovanna Maria Coletti, in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando in generale della sua vita privata così come della sua carriera. Lei, conosciuta per lo più come cantante e cantautrice, è anche una conduttrice e nota attivista, e ha deciso di confidarsi parlando anche di tanti episodi legati al suo privato, ai suoi esordi e alla carriera in generale.

La stoccata dell’ex gieffina

Jo Squillo, che in questi ultimi anni ha anche preso parte al reality Il Grande fratello vip, dove non ha ottenuto un grande successo, nel corso dell’intervista ha anche affrontato un tema piuttosto caldo degli ultimi anni. Quale? La discriminazione nel mondo dello spettacolo, di quegli artisti che non sono più così tanto giovani, ma avanti negli anni. E’ stato proprio in questo contesto che la cantautrice ha voluto lanciare una stoccata alla cantante romana Elodie.

Jo Squillo, è guerra con i fan della cantante romana

“Essere artista dopo i 40 anni è parecchio complicato, tranne che per Orietta Berti e Iva Zanicchi. Le donne devono valere anche per il loro aspetto”, ha detto Jo Squillo. Quest’ultima, nel fare un esempio ha poi citato proprio Elodie che come ben sappiamo è un’icona di bellezza oltre che di talento. “Ne sono certa. Devi sempre far vedere, mostrare: questo agli uomini non è richiesto. La maggior parte delle acquirenti di musica sono donne e comperano la musica degli uomini”. Queste parole non sono però piaciute ai fan della cantante che in qualche modo hanno replicato con commenti al veleno.