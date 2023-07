Pino Insegno, stoccata al veleno: “Io al posto di Flavio Insinna? E’ tanto che hanno deciso di cambiare il conduttore”

0 SHARES Condividi Tweet

Pino Insegno torna in Rai e lo fa in grande, infatti, sarà alla conduzione di ben due programmi, L’Eredità e Il mercante in fiera. Vediamo cosa ha detto in occasione di un’intervista rilasciata a Tv sorrisi e canzoni.

Pino Insegno torna a condurre in Rai e dice: “L’alternanza fa bene alla tv”

Pino Insegno, in vista del suo ritorno Rai alla condizione di due programmi, L’Eredità e Il mercante in fiera, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv sorrisi e canzoni in occasione della quale ha detto: “L’alternanza ci sta, il cambiamento fa bene alla tv”.

Pino Insegno, che tornerà su Rai2 dal 18 settembre, ha detto così a proposito delle novità che intende apportare al programma L’Eredità: “Aver cambiato il conduttore mi sembra già tanto, no? Anch’io ho condotto Reazione a catena per quattro anni e poi ho lasciato. L’alternanza ci sta, il cambiamento fa bene alla tv”.

E, a proposito di tutte le polemiche che ci sono state circa la sua amicizia con Giorgia Meloni, ha detto: “Per me parla la mia storia professionale, non le amicizie, da quando ho iniziato a lavorare saranno cambiati 12 governi ma io sono figlio dell’affetto della gente che ha un’arma potentissima: il telecomando. Poi ci sta di non piacere a tutti”.

Invece, sulla Premiata Ditta formata da Roberto Ciufoli, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti, ha detto: “Abbiamo deciso di lasciare prima che la gente si stufasse”.

E poi ha anche aggiunto: “Siamo molto amici anche se non lavoriamo più insieme da tempo”.

Pino Insegno e la gaffe su la gatta nera

Pino Insegno non è finito al centro della polemica solo per l’amicizia con Giorgia Meloni ma anche per la frase su La gatta nera che non ci sarà in questa edizione de Il mercante in fiera perché, stando a quanto dichiarato da Insegno “Ainett è diventata troppo grande”. A questo proposito la diretta interessata ha risposto: “Mi stanno arrivando parecchi commenti e domande a riguardo. Come ci sono rimasta? Non ci sono rimasta”.

E poi ha aggiunto: “Mi hanno avvisato gli amici. Qualora dovesse esserci una Gatta Nera nel programma le auguro un grosso in bocca al lupo. Rimarrò sempre affezionata al ruolo.”