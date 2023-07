Estate in diretta, la De Girolamo rimprovera in diretta Gianluca Semprini: “Non rispetti le regole” e lui le risponde a tono accusandola a sua volta

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, martedì 18 luglio, è andata in onda un’altra puntata de Estate in diretta condotta, come al solito, dalla coppia dell’estate Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Durante la puntata, la De Girolamo ha ripreso il collega accusandolo di non rispettare le regole. Vediamo cosa è accaduto e, soprattutto, la reazione di Gianluca Semprini.

Nunzia De Girolamo riprende Semprini: “Non rispetti il codice che hanno stabilito”

Tra i vari temi trattati in puntata tutti di estrema attualità, non poteva mancare anche il tema che sta affliggendo in questi giorni l’intera Italia, e cioè le temperature roventi. Sono giorni molto duri e gli esperti e i medici si raccomandano di rispettare tutte le regole che ormai si conoscono bene e cioè non esporsi al sole nelle ore più calde e rimanere in casa con i condizionatori accesi per rinfrescare gli ambienti. E proprio parlando di questo tema, Gianluca Semprini ha detto: “Io ho fatto un test. Ho provato a fare una camminata di dieci minuti alle ore tredici e devo dire che ho rischiato di cadere a terra”.

Subito è intervenuta la collega Nunzia De Girolamo che lo ha bacchettato: “Tu il codice che hanno stabilito non lo rispetti e anche le regole che ci ha detto il Ministero della Sanità, non si cammina alle ore tredici”.

A quel punto, Gianluca Semprini per rispondere a tono ma in modo scherzoso e affettuoso, le ha detto: “Ma mi hai lasciato per strada, mi dovevi venire a prendere”. E lei, di rimando, non si è fatta per nulla intimorire da quell’accusa giocosa gli ha riposto: “Ma pure l’autista ora ti devo fare?”.

Nunzia De Girolamo e il suo modo di condurre

Nunzia De Girolamo, prima di iniziare questa esperienza aveva detto, in occasione di un’intervista, come si sarebbe comportata in questo ruolo ed, effettivamente, nel modo che aveva preannunciato si sta comportando. Lei aveva detto: “una doppia responsabilità, portare la cronaca nera e bianca ma con un racconto istituzionale, nel rispetto delle persone coinvolte”.

E poi aveva aggiunto: “Io non amo la televisione trash e non farà parte di me quel tipo di racconto … Ci sarà anche la parte di leggerezza, di sorriso, per fare compagnia agli italiani, quelli che non possono andare in vacanza per ragioni a volte sociali, a volte economiche, e quelli che vivono di solitudine, che per me è uno dei mali di questo secolo”.