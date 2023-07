Elisabetta Gregoraci attaccata con durezza “Va bene per i concerti in piazza”, Alessandro Cecchi Paone diretto e senza mezzi termini

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Cecchi Paone cura una rubrica all’interno del settimanale Nuovo dal titolo rubrica “I televoti di Alessandro Cecchi Paone” e nell’ultimo numero ha avuto modo di difendere da una durissima critica Elisabetta Gregoraci. Vediamo cosa è accaduto.

Una telespettatrice attacca Elisabetta Gregoraci, Alessandro Cecchi Paone la difende

Una lettrice del settimanale Nuovo, nonché, evidentemente, telespettatrice di Battiti Live ha duramente criticato la conduzione di Elisabetta Gregoraci e ha scritto così ad Alessandro Cecchi Paone: “So che non è facile stare su un palco davanti a migliaia di persone, però presentare un programma e mostrare la propria personalità è tutt’altra cosa dal condurre un concerto in piazza”.

Alessandro Cecchi Paone non è stato assolutamente d’accordo con questa opinione e le ha risposto così: “Ma che cattiveria! Battiti Live non è il Festival di Sanremo”.

E poi, in ogni caso, ha aggiunto che i concerti estivi fatti in piazza: “ … alla gente piacciono, senza dimenticare di aggiungere che: “La Gregoraci è perfetta alla guida di uno show frizzante”.

Ieri, martedì 18 luglio, è andata in onda un’altra puntata di Battiti Live condotta, come al solito, da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci parla del figlio Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci, qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista in occasione della quale ha parlato del rapporto che ha con il figlio avuto da Flavio Briatore, Nathan Falco e ha detto così del ragazzino che ha ormai 12 anni: “Mi parla delle ragazze che conosce, facciamo discorsi romantici. Ma per le cose più ‘hot’ secondo me si rivolge a suo padre”.

E poi, a proposto delle ragazzine amiche che Nathan porta a casa, ha detto: “Prima si raccomanda: ‘Mamma, non fare domande’, così mi limito a preparare la merenda. Ma di sicuro resto in casa: non lo lascio da solo con un’amica”.

Invece, di Flavio Briatore ha detto: “E per me importante: dopo di lui gli uomini avevano paura ad avvicinarsi a me, pensavano che fossimo ancora sposati”. E del suo attuale compagno, Giulio Fratini ha detto: “Ci siamo incontrati sul treno. Mi ha aiutato a scaricare le valigie. Poi mi ha scritto un bellissimo messaggio nella posta privata di Instagram che, però, si è perso fra i tanti che mi arrivano: non ero riuscita a leggerlo. Per fortuna, dopo due anni ci siamo rivisti. Era destino”.