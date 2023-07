Melissa Satta umiliata sui social: “E’ interessata solo ai soldi di Berrettini” e lui commenta a modo suo

0 SHARES Condividi Tweet

Melissa Satta in bikini sullo yacht insieme a Maddox e al compagno Matteo Berrettini. Sotto al post piovono critiche.

Melissa Satta non ha vissuto un periodo facile, dopo le tante critiche ricevute in seguito all’ufficializzazione della relazione con Matteo Berrettini. Quest’ultimo purtroppo non ha ottenuto dei risultati soddisfacenti nel suo sport, il tennis, e la colpa è stata data proprio all’ex velina che di certo non l’ha presa bene. Anche il tennista più volte è intervenuto sui social per prendere le difese della sua compagna, sottolineando il fatto che quest’ultima non avesse nessuna responsabilità al riguardo. Adesso Melissa si sta godendo qualche giorno di relax insieme al compagno Matteo Berrettini ed al figlio Maddox, avuto dal suo ex compagno Kevin Prince Boateng. Qualcosa però ha fatto storcere il naso al popolo del web.

Melissa Satta in vacanza in Sardegna insieme al figlio ed al compagno

Melissa Satta in questi giorni si sta godendo una vacanza all’insegna del relax e del divertimento in compagnia del suo compagno Matteo Berrettini e del figlio Maddox. I tre si trovano al momento in Sardegna e la stessa Melissa ha pubblicato qualche scatto relativo a questa bellissima vacanza. Tuffi al mare, gite in barca, tanto sole e tanto amore per la coppia dell’estate che però è finita anche al centro delle ennesime critiche.

Sexy e sensuale, l’ultimo scatto dell’ex velina non passa inosservato

Proprio l’ex velina ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae su uno yatch intenta a prendere il sole. In questo scatto l’ex velina indossa un bikini lilla ed è ovviamente molto bella e sensuale. Con lei, come già detto il figlio Maddox e il compagno Matteo Berrettini, con cui sta insieme ormai da diverso tempo e del quale sembra essere tanto innamorata. Alcuni utenti web però hanno colto l’occasione per criticare ancora una volta Melissa.

Le critiche dei fan che non credono all’amore di Melissa per Matteo

“Come mai tutte queste donne si trovano personaggi famosi ( sportivi o altro) con soldi insomma?“, ha scritto un utente. Questa però non è stata la sola critica arrivata a Melissa, visto che un altro utente ancora ha scritto “Vediamo quanto durerai con lui”. Insomma, questi commenti fanno ben capire che molti non credono affatto a questa storia o meglio non credono che Melissa sia effettivamente interessata al suo compagno, ma solo ai suoi soldi. Intanto, proprio lui Matteo ha commentato il post scrivendo un cuore rosso.