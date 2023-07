Avanti un altro, Sonia Bruganelli non ammette reliche: “Non ci sarà la Codegoni”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli con un colpo solo ha smentito la partecipazione di Antonella Fiordelisi alla prossima edizione di Avanti un altro.

Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis tornerà in autunno ma la macchina lavorativa è già all’opera per definire il cast. In questi giorni si era tanto parlato della possibilità di ritrovare nel cast del programma Antonella Fiordelisi, l’ex gieffina ma proprio in queste ore è arrivata la smentita. A parlare è stata proprio l’ex moglie del conduttore, Sonia Bruganelli nonché ex opinionista del Grande fratello vip che ha fatto sapere che Antonella non farà parte del cast. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha riferito Sonia.

Avanti un altro, Sophie Codegoni non farà più parte del cast

Sophie Codegoni, ex gieffina diventata mamma da pochi mesi ha fatto parte del cast di Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis. Ebbene, per la prossima stagione televisiva Sophie non farà più parte del cast, e la conferma è arrivata da Sonia Bruganelli, che è la produttrice del programma in questione.

Antonella Fiordelisi prenderà il posto della Codegoni?

Attraverso i social network, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha fatto sapere che tutte le notizie che sono circolate sui social in questi giorni non sono altro che delle fake news. Si era detto infatti che a prendere il posto di Sophie sarebbe stata Antonella Fiordelisi, ma a quanto pare non è assolutamente vero.

La smentita di Sonia Bruganelli

“La Bonas della nuova edizione di Avanti un altro NON avrà il volto della Codegoni e nemmeno quello della Fiordelisi! E quindi Avanti un’altra o più di una. A ricoprire uno dei ruoli più ambiti del preserale di Canale Cinque potrebbero esserci vecchie glorie e nuove sorprese che sicuramente non prevedono il ripescaggio di ex gieffini, isolani o altro. Tutte le notizie ufficiali che riguardano i casting e la scelta dei personaggi le trovate qui!”. Queste le parole della Bruganelli, che ha deciso di pubblicare questo post direttamente sul profilo Instagram di Sdl.tv, che è il profilo ufficiale della società di produzione. Ma come mai Sophie è stata sostituita dopo soltanto una stagione? Sarà che la lite di cui tanto si è parlato, avvenuta tra Sophie e Sonia, abbia in qualche modo incrinato il loro rapporto?