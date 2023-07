Morning news, Simona Branchetti in grosse difficoltà con l’allusione che fa Roberto Alessi, poi lo blocca

0 SHARES Condividi Tweet

Morning news, la conduttrice Simona Branchetti costretta a fermare il suo ospite che con la sua dichiarazione fa scatenare il panico.

Simona Branchetti, nota conduttrice del programma di Canale 5 Morning News che va in onda tutte le mattine al posto di Mattino 5, nella puntata di oggi ha vissuto dei momenti di imbarazzo e panico. Nello specifico, nel corso della puntata la conduttrice ha affrontato un argomento piuttosto caldo del momento, ovvero il caro vacanze, visto che in tanti hanno lamentato il fatto che quest’anno i prezzi di hotel, resort, villaggi ma anche mezzi di trasporto sono aumentati vertiginosamente. Nel momento in cui la conduttrice ha chiesto un parere ad un suo ospite, è accaduto qualcosa che ha fatto scoppiare il panico in studio. Ma vediamo cosa è accaduto.

Morning news, panico in studio per Simona Branchetti

Simona Branchetti, la nota conduttrice di Morning news nel corso della puntata di oggi ha affrontato diversi argomenti tra cui quello del caro vacanze. In molti dall’inizio di questa estate 2023 hanno lamentato il fatto che i prezzi delle vacanze siano aumentati vertiginosamente e di conseguenza, è uno degli argomenti più caldi dell’ultimo periodo. La conduttrice parlando del caro vacanze, ha chiesto così ai suoi ospiti di dare il proprio parere al riguardo. Tra i diversi ospiti in studio, a prendere la parola è stata Patrizia Groppelli, presente spesso nelle puntate di Mattino 5.

Un ospite fa sobbalzare la conduttrice

Nel dettaglio si stava parlando del Lago di Garda e proprio a tal riguardo la Groppelli ha fatto sapere che questa zona non è solo frequentata da gente benestante, visto che è possibile alloggiare anche in qualche struttura più economica, come i camping. “C’è sicuramente una parte di ricchezza, ma c’è anche questa realtà”, ha detto la Groppelli. Ad intervenire in questa discussione è stato Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000 che però si è lasciato andare ad una dichiarazione molto forte, tanto da essere stato bloccato dalla conduttrice.

La dichiarazione di Roberto Alessi che fa scoppiare il panico e fa intervenire la conduttrice

“E’ quella l’attrazione turistica…Dove ci sono campeggi, ci sono giovani…Ci sono spiagge molto vip che sono posizionate di fronte a questi campeggi…E mentre le mogli prendono il sole…”. Queste le parole di Alessi, fermato dalla conduttrice che è apparsa parecchio in imbarazzo. La conduttrice aveva ben capito a cosa il suo ospite stesse alludendo, ed è subito intervenuta per fermarlo. Simona Branchetti è però poi scoppiata a ridere, ma ha subito cercato di cambiare argomento. “Secondo me c’è anche un po’ il tema del vip watching…Ci sono anche tanti vip che hanno le ville come Clooney sul lago di Como…”, ha aggiunto la conduttrice.