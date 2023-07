Gianni Sperti travolto dale critiche, scrive un post e lo umiliano “Ridicolo”

0 SHARES Condividi Tweet

Gianni Sperti è finito in queste ore sotto accusa. A criticarlo i fan di Carola Carpanelli nelle scorse ore, sotto ad un post di Federico Nicotera.

Gianni Sperti ormai da diversi anni è il noto opinionista del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. In questi anni Gianni è stato molto amato da alcuni concorrenti, tronisti e corteggiatori, ma in alcuni occasioni è stato anche particolarmente criticato. Proprio durante il percorso di Federico Nicotera, Gianni è stato abbastanza critico nei riguardi del giovane, arrivando a pensare che fosse succube di Carola Carpanelli, che è stata poi la sua scelta. Ad ogni modo, la loro storia d’amore è durata solo pochi mesi e proprio sotto ad un post del giovane, non sono mancati gli attacchi nei confronti di Gianni da parte dei fan del tronista.

Gianni Sperti criticato dai fan di Federico Nicotera

Gianni Sperti in queste ore è stato duramente attaccato dai fan di Federico Nicotera. Il motivo? Visto il loro trascorso a Uomini e Donne, in molti hanno considerato l’atteggiamento di Gianni dell’ultimo periodo incoerente. “Ma guarda chi si vede, ora che si sono lasciati ha riconsiderato il ragazzo. Che pensa”, ha scritto un utente. E poi ancora “Ridicolandia parte 2″, ha scritto poi un altro utente. Qualche altro utente social ha accusato Gianni di aver rimosso un messaggio, ma lui sarebbe subito intervenuto per smentire questa versione, scrivendo “Io non ho tolto nulla”.

Le critiche sotto al post dell’ex tronista

Ma di che post si tratta? A quanto pare, Gianni Sperti ha fatto gli auguri di buon compleanno all’ex tronista sotto un post. Di conseguenza in molti, visto il trascorso tra i due all’interno del programma, hanno trovato fuori luogo il commento di Gianni. Ad attaccarlo nel dettaglio ci hanno pensato diversi fan di Carola Carpanelli. “Hai denigrato una ragazza di 20 anni neanche tu hai una vita propria”, ha scritto un utente.

La replica di Gianni

Inoltre, l’ex ballerino è stato anche accusato di aver riconsiderato Federico soltanto adesso che si è lasciato con Carola, ma anche in questo caso Gianni è intervenuto per smentire queste voci. “Magari ci sentivamo anche quando stavano insieme”, ha detto Gianni. Insomma, l’opinionista del programma Uomini e Donne di certo non se ne è tenuta nemmeno una ed ha subito replicato a chi lo ha accusato di essere incoerente.