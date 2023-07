Veronica Gentili e Marco Travaglio, esplode il gossip, si baciano per strada ma lui è sposato

0 SHARES Condividi Tweet

Veronica Gentili bacia un uomo famoso e sposato. Il bacio immortalato da Diva e Donna finisce sui social.

La giornalista e conduttrice del programma Controcorrente è finita in queste ore al centro del gossip. Il motivo è piuttosto curioso e lo sarà ancora di più domani, quando il nuovo numero del Magazine Diva e Donna renderà pubbliche alcune immagini che ritraggono proprio la conduttrice ed un famoso e noto collega. Di chi stiamo parlando? Di Marco Travaglio. Ma cosa è accaduto tra i due? Facciamo un pò di chiarezza.

Veronica Gentili bacia inaspettatamente un noto collega

Veronica Gentili, nota conduttrice del programma Controcorrente, in queste ore è finita sotto i riflettori dopo essere stata sorpresa baciare un noto collega. Stiamo parlando di Marco Travaglio, che però al contrario della conduttrice, non è single ma è sposato da diverso tempo. Proprio per questo motivo è apparso piuttosto strano che Travaglio baciasse un’altra donna e nel dettaglio la conduttrice.

Veronica e Marco Travaglio, il bacio che da scandalo

Ci sarebbero però addirittura le prove, visto che proprio sul numero del magazine Diva e Donna, che troveremo in edicola domani, saranno pubblicate le immagini che hanno dato scandalo. Dopo che sui social non si è fatto altro che parlare di questo bacio, in qualche modo è stata data una giustificazione. Stando a quanto riferito dal giornale, Veronica qualche giorno fa si sarebbe trovata in un noto ristorante per cenare insieme ad alcuni amici e tra questi pare che ci fosse proprio Travaglio.

Bacio innocente o è nato un amore?

Al termine della cena, poi, i giornalisti hanno scattato delle foto ed inevitabilmente il bacio che i due si sarebbero scambiati. Adesso tutti si chiedono se si è trattato solo di un bacio affettuoso o se trai due invece sia potuta nascere una simpatia particolare. Ma in questo caso, cosa ne penserà la moglie di Travaglio? E’ pur vero che Veronica e Travaglio non si sono di certo conosciuti adesso. Sicuramente dopo la pubblicazione di queste foto, i due in qualche modo cercheranno di dare una spiegazione a questo bacio inaspettato.