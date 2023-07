Simona Ventura diretta sui motivi per i quali andò via dalla Rai

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura è andata ospite da Monica Sette nella trasmissione Storie di Donne al Bivio e con la giornalista si è molto raccontata. Vediamo cosa ha detto.

Simona Ventura: “Perché sono andata via dalla Rai”

Simona Ventura, dopo anni strepitosi in Rai di tantissimo lavoro e successo, nel 2011 ha deciso di cambiare rete ed è approdata prima a Sky e poi a Mediaset, conducendo Amici e Temptation Island. Ma poi ha raccontato perché è tornata in Rai: “Gli anni da Super Simo? Non avevo molto tempo, ho lavorato tanto. Per me il lavoro era anche passione. Non mi ponevo cose da raggiungere, avevo già ottenuto più di quanto potessi immaginare. Però non ho rimpianti di quel periodo, non ho rimorsi e rimpianti a dire la verità”.

E poi ha continuato: “Sì ho lasciato al Rai nel 2011 all’apice del successo. Facevo di tutto, anche più programmi insieme. Ho deciso di cambiare per mia volontà e sono felice delle mie scelte. Mi sono trovata a un certo punto della mia carriera che ho capito che dovevo lasciare qualcosa. Ero stanca e dopo tanti anni facevo fatica a rimanere libera intellettualmente ed editorialmente. Però lo sono sempre stata”.

E poi ha proseguito nel suo racconto: “Quindi in quel momento mi sono detta che ero stanca di testa e la prima cosa grossa che è passata l’ho presa. Poi mi sono resa conto che era il momento di tornare. Erano cresciuti i miei figli e avevano trovato la loro strada e potevo dedicarmi nuovamente alla televisione in pieno”.

Simona Ventura racconta proprio tutto di quegli anni: “Io sono sempre stata una che risorge. Ho avuto la grande occasione nel 2018 da Maria De Filippi di avere due programmi fortissimi. Ho fatto Amici e Temptation Island. Come mai sono tornata in Rai?”.

L’incontro con Paola Perego

E poi la vita le ha dato l’opportunità di conoscere bene Paola Perego: “Poi Carlo Freccero come una sirena mi ha richiamata per The Voice in Rai. Ho accettato e sono stata felice di tornare in questa azienda. In quegli anni ho incontrato Paola, le avevano chiuso un programma e io l’ho difesa pubblicamente. Lei mi ha chiamata e mi ha ringraziata e poi da lì è partita l’amicizia. Ci siamo dette che appena sarebbe arrivata l’occasione avremmo lavorato insieme. E adesso facciamo da anni Citofonare Rai Due”.