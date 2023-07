Caterina Balivo parla del suo programma al posto di Serena Bortone e lancia una stoccata: “La gente ha bisogno di eleganza”

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo sta per tornare in Rai, e precisamente, su Rai 1 con un programma che prenderà il posto di Oggi è un altro giorno condotto, per tre edizioni di fila, da Serena Bortone.

La Balivo non sta più nella pelle per questo ritorno e ha tenuto anche a spiegare come sarà il suo programma non dimenticando di lanciare una stoccata alla sua collega, Serena Bortone. Vediamo cosa ha detto e quali sono state le sue parole.

Caterina Balivo parla del suo nuovo programma

Caterina Balivo, da settembre tornerà al timone di una sua trasmissione, La Volta Buona, che andrà in onda su Rai1 al posto di Oggi è Un Altro Giorno.

La Balivo ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTv, in occasione della quale ha raccontato come sarà il programma e ha detto svelando alcune anticipazioni: “E’ stata una mia scelta andare via e non ci sono né vincitori né vinti. Sono stata accolta in altre emittenti conducendo programmi come The Help – Ho Un Dubbio che è stato venduto anche all’estero”.

E poi ha parlato anche di Lingo: “Anche Lingo è stata una scommessa vinta. Da tempo volevo condurre un game e avrei anche continuato a farlo. Poi però è arrivata la chiamata da parte dell’azienda e avevo capito che era arrivato il momento di tornare a casa”.

Caterina Balivo lancia una stoccata al veleno a Serena Bortone: “Le persone abbiano bisogno di serenità e di eleganza”

Caterina Balivo ha lanciato una frecciatina velenosa a Serena Bortone: “In La Volta Buona racconteremo il territorio e le eccellenze italiane in tutti i campi. Ci sarà tanto intrattenimento, con giochi da casa per un pomeriggio spensierato, guardando all’attualità ma con allegria. Penso che le persone abbiano bisogno di serenità, di eleganza e di un racconto della provincia italiana”.

Poi la Balivo ha svelato anche di essere stata incoraggiata dalla sua famiglia nella scelta di tornare e ha detto così: “Giugno 2020 e gli anni che sono seguiti sono stati difficili per tutti. Da mamma, da moglie e da donna per me la famiglia veniva prima di tutto. Dovevo riabbracciare il pubblico televisivo e in questi anni mi sono allenata con altri programmi che ho scelto e voluto e che mi hanno permesso di avere una vita diversa da prima. Le cose adesso sono cambiate e i miei primi fan sono proprio i miei figli e mio marito che mi hanno detto “Caterina non fare scherzi eh. Ritorna”.