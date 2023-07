Paola Barale, prima spara a zero su Signorini e i reality e poi accetta di andare al Gf Vip, le sue parole

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Barale sarà una delle due opinioniste del Grande fratello vip e, dunque, lavorerà fianco a fianco di Alfonso Signorini, nonostante, anni fa, ne avesse parlato malissimo sia del giornalista e direttore del settimanale Chi, che dei reality in generale. Tutti si sono meravigliati di questo cambio di rotta. Vediamo cosa è accaduto.

Paola Barale, 5 anni fa portò in Tribunale Alfonso Signorini

Paola Barale, cinque anni fa, citò in giudizio Alfonso Signorini per avere pubblicato sul suo settimanale, Chi alcune sue foto che la riprendevano in topless.

La Barale non usò mezzi termini con il direttore di Chi e disse di essere “indignata e offesa” per come era stata trattata, che si poteva parlare di “delinquenza legittimata, un reato” e che il comportamento del direttore di Chi era riconducibile al “bullismo”.

Poi, parlò del suo netto rifiuto contro il genere televisivo dei reality e della sua chiusura a partecipare e così, in occasione di un’intervista rilasciata al Corriere, dichiarò: “Me lo chiedono di continuo, mi offrono grandi cifre. Non sarò mai ricca. Certo, mi piace la bella vita, ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno bei contenuti”. La Barale aveva anche definito quella di Signorini, una “brutta television”’ e aveva anche aggiunto: “Non è, forse, anche una forma di mancanza di rispetto, un brutto esempio di comunicazione e, non ultimo, di mercificazione del corpo femminile sbattere in prima pagina, su giornali e riviste scandalistiche, foto rubate, senza il consenso, di donne nude o nella loro intimità, spiate e paparazzate, pur di vendere qualche copia in più? Un bel va*******o a tutti quelli che, oltre a vendere e comprare scatti rubati, hanno anche venduto l’anima al diavolo. #poverisfigati”.

La Barale cambia idea e va come opinionista al Grande fratello vip

Paola Barale, qualche giorno fa, è andata ad un evento di Chi #alCHIarodiluna? E, prima ancora, pare che si sia incontrata con Alfonso Signorini nella hall del Grand Hotel Rimini.

In quell’occasione, pare, si siano definiti i termini per la sua partecipazione al Grande fratello vip.