Selvaggia Lucarelli contro Cesara Buonamici al Grande Fratello vip, le sue parole sono taglienti: “Lei non serve”

Ormai è notizia certa che unica opinionista del Grande fratello vip della prossima edizione che partirà in autunno, sarà Cesara Buonamici. Non tutti hanno preso di buon grado la notizia anche se è chiara l’intenzione dei vertici Mediaset, quella di ripulire le reti dal trash. E così si spera che una giornalista seria e autorevole come Cesara Buonamici, sempre elegante e mai fuori riga anche nelle interviste che ha concesso a Silvia Toffanin nel suo salotto di Verissimo, quando non rivestiva il ruolo di giornalista ma parlava semplicemente di sè stessa e della sua vita, possa portate il programma su un binario diverso da quello che è stato fino ad ora.

Ma non tutti sono stati d’accordo con questa scelta e, tra chi ha espresso la sua idea contraria, possiamo trovare Selvaggia Lucarelli che, a questo riguardo, ha scritto un post sui social. Vediamo cosa ha detto.

Selvaggia Lucarelli diretta sulla presenza di Cesara Buonamici al Grande fratello vip

Tra i tanti che hanno espresso il loro parere sulla presenza di Cesara Buonamici, giornalista e conduttrice del Tg 5 nel ruolo di opinionista del Grande fratello vip, c’è stata anche Selvaggia Lucarelli che, sui social, ha scritto così: “La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del GF è, nonostante le buone intenzioni, sbagliata. Se l’intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell’intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al posizionamento. Perché rischia di non servire al programma”.

Selvaggia Lucarelli e la lite con il tassista a Bari

Qualche giorno fa, Selvaggia Lucarelli è stata a Bari e ha preso un taxi. In quell’occasione ha litigato con il tassista che asseriva di avere a bordo il pos ma che non fosse funzionante. La Lucarelli, sui social, ha raccontato questa vicenda così: “Bari. Prendo un taxi per andare dall’hotel al lungomare, la distanza è poca ma fa troppo caldo per andare a piedi. Arrivo. Sono 7 euro e 50. Neppure ho preso il portafogli dalla borsa e il tassista mi fa: “se mi dà 2 euro e 50 spicci mi fa un favore”. Capisco già che mi sta chiedendo di pagare in contanti in modo non troppo subliminale. Al che gli do la carta. Lui come da previsione si scoccia e apre il cruscotto con fastidio, dice: eh, ora devo vedere se il pos mi funziona. Segue la discussione che potete vedere, con lui che pur di non farmi pagare con la carta mi fa scendere senza farmi pagare, dicendo “oggi è friiiiii”. Che categoria imbarazzante, indegnamente protetta dal governo”.

Il tassista, dopo che la vicenda è diventa di dominio pubblico, ha fatto sapere, in occasione di un’intervista rilasciata a Repubblica, che probabilmente, denuncerà la Lucarelli visto che nel video postato dalla giornalista sui social, il volto del tassista non è oscurato.