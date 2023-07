Platinette velenosa con Serena Autieri: “Cosa ha condotto fino ad ora non è stato di primissimo piano” e poi la critica come conduttrice di Unomattina estate

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Autieri con Gigi Marzullo e Tiberio Timperi è alla conduzione di Unomattina estate. Dal prossimo autunno, invece, Tiberio Timperi inizierà la sua nuova avventura alla conduzione de I fatti Vostri al posto di Salvo Sottile.

Platinette, all’interno della sua rubrica settimanale, La tv che vedo all’interno del settimanale DiPiù, ha criticato Serena Autieri, usando parole non proprio gratificanti. Vediamo cosa le ha detto.

Platinette: “Serena Autieri? Segue troppo il copione e improvvisa poco”

Platinette ha espresso il suo parere sincero e diretto sul modo di condurre di Serena Autieri e ha detto:

“La trasmissione sarebbe ancora più godibile se ci fosse un po’ più di improvvisazione e meno rispetto del copione.”

E, su Serena Autieri in particolare, ha detto: “Serena Autieri ha già condotto programmi di non primissimo piano”.

Dopo questa puntualizzazione abbastanza velenosetta, ha anche aggiunto: “Serena, attrice e cantante con un curriculum di tutto rispetto, già alla conduzione di televisiva con trasmissioni non di primissimo piano, è in questo contesto nelle condizioni di mettere in gioco la sua versatilità.”

E poi, come se non bastasse, ha anche aggiunto: “Il canto le piace assai vista la preponderante quota di ‘cantati dal vivo’ che sono eseguiti.”

Però ha anche speso belle parole dicendo che il trio è ben affiatato e che Serena Autieri ha un’ottima spalla in Gigi Marzullo tanto da concludere il suo pensiero aggiungendo: “Non lamentiamoci sempre che non è proprio il caso.”

Serena Autieri ha parole molo belle per Tiberio Timperi

Serena Autieri ha avuto parole molto belle per il suo collega di trasmissione, Tiberio Timperi e di lui ha detto: “È un grande professionista”.

Prima di iniziare la sua avvenuta alla conduzione di Unomattina estate, la Autieri aveva rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in occasione della quale aveva dichiarato: “Sono elettrizzata. È un programma storico, e io avrò la parte dell’intrattenimento. Amo la diretta, mi piace l’idea di raccontare l’Italia attraverso la cultura, gli ospiti, le storie. E poi ci saranno la musica e Gigi Marzullo, con le sue domande meravigliose. Gli sono molto legata, fu il primo in assoluto a intervistarmi quando facevo Un posto al sole. Avevo 22 anni: mi sembrò una consacrazione».