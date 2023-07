Naike Rivelli, incredibili le sue parole su Barbara D’Urso, per la prima volta la difende a spada tratta “Disumano come è stata trattata”

0 SHARES Condividi Tweet

Naike Rivelli è intervenuta sulla vicenda Barbara D’Urso, dopo la notizia della sostituzione di quest’ultima dal programma Pomeriggio 5.

Barbara D’Urso è stata sostituita a Pomeriggio 5 dall’azienda per la quale ha lavorato per tantissimi anni. La notizia è arrivata soltanto qualche settimana fa ed ha lasciato tutti piuttosto stupiti. Di questa clamorosa sostituzione ne hanno parlato veramente in tanti, mostrando anche tanta solidarietà alla conduttrice. Adesso, a parlare ed esprimere il suo punto di vista su questa vicenda è stata Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti. Ma cosa ha riferito la donna?

Barbara D’Urso e la vicenda del suo addio a Mediaset

Naike Rivelli, noto personaggio televisivo e figlia della grande attrice Ornella Muti, in questi giorni è tornata a parlare di una notizia che ha lasciato parecchio perplessi. Stiamo parlando della sostituzione di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 dopo tanti anni. Al posto di Barbara infatti, al timone del programma pomeridiano di Canale 5 ci sarà Myrta Merlino. A commentare questa vicenda clamorosa, proprio Naike la quale ha pubblicato su Instagram un video, prendendo le difese della conduttrice.

Naike Rivelli contro Mediaset per il trattamento riservato alla D’Urso

“L’abbiamo avuta in ogni casa e in ogni dove, per così tanto tempo che questa sparizione senza permettergli un ’Addio’ a coloro che l’hanno fedelmente seguita per una vita è disumano e molto poco coerente con il successo del suo show che Mediaset tanto decantava”. Queste le parole di Naike che nonostante in passato non abbia avuto un rapporto idilliaco con Barbara, adesso ha preso le sue difese. Ciò che per la Rivelli è incredibile è il fatto che la conduttrice non abbia avuto modo neppure di salutare il suo pubblico, che da tanti anni e per tanto tempo l’ha seguita pomeriggio dopo pomeriggio. Insomma, un comportamento tenuto da Mediaset piuttosto discutibile e poco rispettoso nei confronti di una grande professionista che ha dato tanto nel suo lavoro.

Lo sfogo della figlia di Ornella Muti

“Ogni giorno c’è stato raccontato da Canale 5 e tutti i media che Pomeriggio Cinque aveva il massimo dello share.Oggi, all’improvviso, scaduto il contratto che portava più ascolti all’azienda, l’azienda non lo rinnova”. Queste ancora le parole di Naike che nell’esprimere il suo pensiero è apparsa piuttosto perplessa.“Se oggi lo show che aveva più share sostituisce la sua punta di diamante senza neanche permettergli di salutare i milioni di telespettatori che, nel bene o nel male, l’hanno avuta in casa per trent’anni, allora quei tanto osannati programmi di Barbara d’Urso che dicevate andavano benissimo, in realtà, forse, erano in crisi“. Con queste parole Naike ha concluso il suo sfogo.