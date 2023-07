Monica Leofreddi distrutta sui social: “Quanto ti voglio bene”

0 SHARES Condividi Tweet

Monica Leofreddi, grave lutto per la conduttrice ospite fisso della trasmissione Ore 14 di Milo Infante.

Monica Leofreddi, la nota conduttrice italiana purtroppo non sta vivendo dei giorni felici, visto che ha subito un lutto molto grave. La conduttrice, ospite fisso del programma Ore 14 condotto da Milo Infante in questi giorni è stata colpita da un grave lutto familiare. E’ venuto a mancare infatti, il fratello Emilio Leofreddi, il quale è scomparso prematuramente all’età di 65 anni. Non è stata specificata la causa della morte.

Monica Leofreddi, grave lutto per la conduttrice

Momento di grande difficoltà per uno degli ospiti fissi del programma Ore 14, condotto da Milo Infante. Stiamo parlando della conduttrice Monica Leofreddi, la quale ha perso il fratello. Quest’ultimo si chiamava Emilio ed aveva 65 anni e di professione faceva il pittore. Come già anticipato, non è stata specificata la causa della sua morte.

Scomparso prematuramente il fratello di Monica

A dare la notizia della morte dell’uomo è stata la stessa Monica attraverso un messaggio molto commovente che ha diffuso sui social. Parole molto dolci, tenere, di grande stima, amore e soprattutto dolore quelle utilizzate da Monica per il fratello.“Era mio fratello. E’ mio fratello. Era un artista. È un artista. Era un padre, un marito, un figlio, uno zio, un amico. Tutto ciò che è stato lo sarà per sempre nei ricordi, nelle sue opere libere, rivoluzionarie, visionarie, immortali. Quanto ti voglio bene brother“. Queste le parole di Monica che ha così ricordato il fratello che è venuto a mancare prematuramente in questi giorni. La conduttrice ha anche pubblicato una serie di fotografie in cui la stessa Monica appare insieme al fratello.

Chi era il fratello di Monica?

Emilio era un pittore di grande fama, non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Amava viaggiare, qualche anno fa era andato in India per motivi di lavoro ma non solo, era intenzionato ad apprendere la cultura diversa ovviamente dalla nostra. E’ venuto a mancare all’età di 65 anni ed al momento non si sa per quale motivo.