“Rita Dalla Chiesa di nuovo in tv? ecco quale è il moivo”, chi parla in questo modo della giornalista

Rita Dalla Chiesa presa di mira da un telespettatore che scrive alle pagine di Nuovo tv. Il settimanale risponde e prende le sue difese.

Rita Dalla Chiesa, nota conduttrice italiana una tra le più amate di sempre è finita sotto i riflettori in questi ultimi giorni. Sulle pagine del settimanale Nuovo tv, si è parlato di lei e nel dettaglio a farlo è stato un telespettatore che ha scritto alla rubrica La Posta, che fino a poco tempo fa era curata da Alessandro Cecchi Paone. Ma cosa ha scritto l’uomo e qual è stata la risposta del settimanale?

Rita Dalla Chiesa, talento e politica

Rita Dalla Chiesa, della nota conduttrice se ne è parlato in questi giorni e nel dettaglio a farlo è stato un telespettatore il quale ha scritto alle pagine di Nuovo tv, nella rubrica curata fino a poco tempo fa da Alessandro Cecchi Paone. “Dalla Chiesa: la politica le è di aiuto?”, è questo il titolo del post scritto dal telespettatore, il Signor Tommaso il quale ha fatto una domanda al settimanale, chiedendo se ci possa essere modo per Rita di prendere parte a nuovi progetti televisivi, grazie al fatto di essere entrata in politica.

Un telespettatore tira in ballo Rita e scrive al settimanale Nuovo tv

Ovviamente al telespettatore è arrivata una risposta. Il settimanale ha replicato sottolineando il fatto che se Rita è in tv, sicuramente il merito è suo ed è dovuto al suo talento e non di certo al fatto che sia attiva in politica.“Visto che Rita Dalla Chiesa oggi è una deputata di Forza Italia, partito della coalizione di governo, secondo voi c’è la possibilità che qualcuno le spalanchi le porte della tv con un posto di primo piano?”, questo nel dettaglio quanto chiesto dal Signor Tommaso. Come già anticipato, la replica non è tardata ad arrivare.

Il settimanale risponde

“Tutto è possibile, ma se in futuro vedremo di nuovo Rita Dalla Chiesa nel piccolo schermo alla conduzione di una trasmissione tutta sua, sarà unicamente perchè se lo merita“. Queste le parole del settimanale. Ricordiamo che Rita è stata al timone di una trasmissione che va ancora ora in onda e che ha molto successo. Parliamo di Forum, alla cui guida c’è stata per tantissimo tempo. Alla fine Rita ha lasciato, sostituita poi da Barbara Palombelli. Rita è poi passata ad altri programmi come La posta del cuore su Rai 1.