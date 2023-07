Paola Perego, il marito Lucio Presta senza freni: “Mia moglie è quella che seguo meno”

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Perego, le parole del marito lasciano completamente senza parole. “E’ quella che seguo meno”, ecco cosa ha detto Lucio Presta.

Paola Perego è una nota conduttrice la quale da un paio di anni è al timone della trasmissione Citofonare Rai 2 insieme a Simona Ventura. Il programma va in onda ogni domenica mattina ed ha avuto un grande successo nel corso della prima edizione, tanto da essere stato ripetuto. Se la vita professionale della Perego va alla grande, cosa possiamo dire della sua vita privata? La conduttrice è legata da tanti anni al famoso manager dei vip, ovvero Lucio Presta. Proprio quest’ultimo nell’ultimo periodo ha rilasciato delle dichiarazioni sulla moglie che non sono di certo passate inosservate. Ma cosa ha riferito?

Paola Perego, le dichiarazioni del marito lasciano senza parole

Paola Perego da anni al timone della trasmissione Citofonare Rai 2 insieme a Simona Ventura, continua ad avere un grande successo. Ad ogni modo, in questi giorni a parlare di lei è stato il marito, il famoso manager dei vip e fondatore dell’Agenzia Arcobaleno Tre alla quale fanno parte vari personaggi del mondo dello spettacolo. Lucio ha rilasciato un’intervista molto interessante in questi giorni a Tv sorrisi e canzoni, parlando proprio della moglie.

Lucio Presta parla della moglie, le sue parole non passano inosservate

Le sue dichiarazioni non sono passate inosservate, visto che Presta ha confessato che la moglie è l’artista che guarda meno.“Purtroppo per Paola, è assolutamente quella che seguo meno, perchè spesso alle persone che ci sono più vicine chiediamo maggiore comprensione e tolleranza”. Queste le parole del manager, il quale ha parlato del gruppo di professionisti che segue, dicendo di non preferire la parola “scuderia”.

Il manager e le parole sul suo “gruppo”

“Sono come figli, fratelli, mogli, sorelle: ognuno di loro è una personalità e va seguita in modo totalmente diverso”, ha aggiunto Presta il quale è certo del fatto che ogni artista che segue è diverso dall’altro. “Guai a credere che siano clienti, sarebbe l’errore più grave”, ha poi aggiunto Lucio che segue artisti come Amadeus, Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Barbara D’urso e altri.