Tiberio Timperi, il gesto nei confronti di Giancarlo Magalli lascia senza parole, interviene Alessandro Cecchi Paone

0 SHARES Condividi Tweet

Tiberio Timperi, che attualmente è impegnato nella conduzione di Unomattina estate, da settembre condurrà, per la prossima stagione, quella autunnale, I fatti Vostri che fino all’anno scorso è stato condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi. Ancor prima di loro, I fatti vostri è stato condotto, per tantissimi anni, da Giancarlo Magalli ed è proprio a lui che Tiberio Timperi si è rivolto ringraziandolo. Questo gesto ha stupito tante persone e, tra queste, anche un lettore della rubrica curata da Alessandro Cecchi Paone, “I televoti” che si trova all’interno del settimanale Nuovo.

Vediamo cosa ha detto il lettore a Cecchi Paone e quale è stata la sua risposta.

Tiberio Timperi ha ringraziato Giancarlo Magalli

Un lettore della rubrica curata da Alessandro Cecchi Paone ha scritto così: “Mi fa piacere che Timperi, prossimo conduttore de I Fatti Vostri, abbia ringraziato Magalli, volto storico del programma. Mi pare di capire che si tratti di un gesto non comune”.

E poi ha anche voluto sottolineare: “Ho però l’impressione che in televisione, come in altri settori, la gratitudine sia merce rara”.

Per poi concludere: “Giancarlo era stato dimenticato da Michele Guardì, autore del programma di Rai2, eppure con lui ha lavorato per molti anni”.

La risposta di Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone gli ha risposto subito così: “La gratitudine merce rara in televisione” e poi, ancora: “La buona educazione non mente, ed è il caso di Tiberio, che non mi ha sorpreso per la cortesia nei confronti del suo illustre predecessore, che tanto ha fatto a I Fatti Vostri”.

Poi Cecchi Paone ha augurato a Giancarlo Magalli di tornare in tv quanto prima: “Speriamo che anche Giancarlo torni presto in onda”.

Dal canto suo, Tiberio Timperi, in una lunga intervista rilasciata a Repubblica ha spiegato: “I pianeti si sono allineati. Quando a Salvo Sottile hanno affidato un programma in prima serata su Rai 3, mi hanno chiamato per I fatti vostri”.

Poi, Tiberio Timperi, nella stessa intervista, ha parlato anche sei suoi genitori e del padre ha detto: “Mi ha preso sul serio solo dopo che sono passato in Rai, ho scoperto che conservava gli articoli su di me. Educazione semplice: comportati bene, vai bene a scuola e non farci chiamare dalla polizia. Papà era corretto fino all’autolesionismo”.