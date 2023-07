Estate in diretta, Nunzia De Girolamo ammette solo ora: “A Estate in diretta c’è stata tensione”

0 SHARES Condividi Tweet

Nunzia De Girolamo ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Gente in occasione della quale ha rivelato come ha vissuto i primi giorni negli studi di Estate in diretta. Vediamo cosa ha detto.

Nunzia De Girolamo: “A Estate in diretta all’inizio c’è stata un po’ di tensione”

Nunzia De Girolamo solo ora, che sono passati già diversi giorni dall’inizio della trasmissione Estate in diretta, ha deciso di rivelare come ha vissuto il suo esordio accanto al collega Gianluca Semprini e ha detto: “I primi giorni ero molto emozionata, lo ammetto. Ho dovuto prendere le misure con situazioni nuove come con la co-conduzione con Gianluca Semprini che sta andando bene, lui accetta i miei scherzi, è una persona perbene e simpatico. E poi l’approccio con la cronaca nera, i tempi, la diretta… Ma fin qui tutto bene, ora la tensione è calata e mi sto divertendo.”

E’ sotto gli occhi di tutti che tra i due ci sia complicità e affiatamento e questo tipo di rapporto non può che fare bene al programma che scivola via, puntata dopo puntata, senza tensioni di alcun tipo.

Nunzia De Girolamo si ribella: “Non sono raccomandata”

Nunzia De Girolamo, dopo che terminerà il suo impegno con Estate in diretta, ricomincerà a condurre la trasmissione che l’ha consacrata conduttrice, Ciao Maschio ma anche un nuovo talk che si occuperà di politica e che andrà in inda su Rai3, che al momento è trapelato dovrebbe chiamarsi Botta e Risposta. In occasione di una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente, la De Girolamo ha voluto rispondere a quanti l’accusano di stare in tv solo per essere raccomandata e ha detto così a Gente: “Raccomandata? Ma quando mai! È vero che io sono una donna di centrodestra ma ho iniziato in Rai facendo Ballando nel 2019 con il governo giallo-verde di Conte e Salvini. Poi c’è stato quello giallo-rosso e poi Draghi. E io ho iniziato a fare Ciao Maschio grazie a Stefano Coletta che mi ha dato fiducia. E la stessa fiducia me la stanno dando i nuovi dirigenti Rai. Quindi di che stiamo parlando?”.

Poi, ha raccontato come l’hanno presa in famiglia la sua decisione di partecipare a Ballando con le stelle: “Mio padre non mi parlò per un bel po’, la mia famiglia era incredula. ‘Una donna in carriera come te!’ mi dicevano. Invece fu bellissimo, mi feci conoscere per quella che ero come persona, non per le mie idee. E poi mi lancia definitivamente in tv.”