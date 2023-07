Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro lite in diretta, poi lei perde la pazienza e se ne va

0 SHARES Condividi Tweet

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno fatto una diretta su Twitch che non è andata benissimo visto che i due hanno finito per litigare davanti a tutti quelli che li stavano seguendo.

L’episodio è accaduto domenica sera, il 23 luglio e alla fine lei, spazientita, è andata via dicendo: “Non è capace di dire cose carine, vado via, ciao”.

Ma vediamo bene cosa è accaduto e perchè i due hanno litigato tanto che lei, alla fine, è ha deciso di andare via.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli litigano durante la diretta e lei va via

Domenica, 23 luglio, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno deciso di fare una diretta che è finita in un modo poco carino.

Tutto è iniziato quando lui ha detto a inizio diretta: “Sono solo, Oriana è in camera perché non voleva farla”. Sentite quelle parole, lei è andata da lui e ha detto la sua visibilmente irritata: “Non è vero, deve dire la verità”.

E poi ha aggiunto: “Entro solo per dirvi che non è vero che non volevo farla. Sono stanca e non mi va di stare 3 ore qui seduta. Se erano 10 minuti ok, ma non è vero che non mi andava. Ci tenevo a chiarire questa cosa.

E lui ha controbattuto subito: “Non posso fare 10 minuti di live” e lei, sempre più nervosa, ha aggiunto: “Sai che vado a dormire presto, sai che ci tengo a dormire. Se la fai alle 5 del pomeriggio ci sta, non si può fare alle 5? C’è un orario stabilito? Oggi è domenica, la gente è a casa. 10 minuti potevo stare, ma non dire queste cose perché non è vero. Dici la verità”.

Ma con tutta probabilità i due avevano litigato già prima che iniziasse la diretta, infatti, lei ha spiegato che voleva che la telecamera fosse posizionata in un altro modo rispetto a come aveva fatto lui e ha detto: “Odio che mi mette la macchina fotografica qua, perché è il suo profilo. Lui la vuole qua. Già mi aveva detto una cosa che mi aveva dato fastidio, era un dispetto il mio. Bastava che rimanesse tra noi però, se dici che non mi andava…Pensano che io non voglio stare qua con loro”.

Poi la diretta è proseguita per un’ora circa fino a che lei ha deciso di lasciare.

Oriana, fuori di sé, va via

Quando poi Daniele si è rifiutato di usare Tik Tok, lei, fuori di sé, ha detto: “Ci sto provando ma non gli va di fare niente. Non è capace di dire cose carine, lo lascio qui tranquillo. Ciao“.