Mara Venier, la figlia Elisabetta Ferracini ricorda l’anniversario con il marito che non c’è più con un post da brividi

Qualche settimana fa, Elisabetta Ferracini ha perso il marito, Pier Francesco Forleo dopo 18 anni di matrimonio felice. La donna, figlia di Mara Venier, da sempre molto discreta, ha scritto un post sui social per dare importanza ad un giorno che, ormai, è diventato tristissimo. Vediamo cosa ha scritto.

Elisabetta Ferracini scrive un post sui social per ricordare l’anniversario di matrimonio

Elisabetta Ferracini, da qualche settimana è vedova a causa di una malattia che le ha portato via il marito che aveva solo 61 anni. La donna, a detta della mamma Mara Venier, è distrutta e qualche ora di sollievo da un pianto ininterrotto, lo ha avuto solo quando la Venier l’ha trascinata con sé al concerto di Ultimo. Il 23 luglio é stato l’anniversario di matrimonio di Elisabetta con il marito e lei ha scritto cui social poche parole a dimostrazione di tutto l’amore che ha per il marito e anche a testimonianza, ancora una volta, del suo carattere molto riservato. La donna ha scritto così a corredo di una foto che li ritrae felici in macchina: “18 anni di noi”. Anche per annunciare la morte del marito aveva scritto pochissime parole, ricche, però, di un grandissimo dolore: “Ciao amore mio”.

Elisabetta Ferracini e Pier Francesco Forleo

Elisabetta Ferracini e Pier Francesco Forleo erano innamoratissimi e, nonostante non avessero avuto figli loro, lui per il figlio della Ferracini, Giulio è stato un secondo papà. Pier Francesco Forleo era il manager e direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai e la sua morte è stato uno strappo violentissimo per la figlia della Venier. Mara Venier aveva raccontato che, per distrarre la figlia che si era chiusa in casa a piangere tutto il giorno, l’aveva portata con sé al concerto bellissimo di Ultimo e aveva postato alcune foto di quella serata. Ma poi, sui social, si era scatenato l’odio degli haters che avevano scritto frasi del tipo: “ma non eravate in lutto?” e la Venier, stravolta da tanta cattiveria, ha raccontato di non riuscire più a condividere i momenti della sua vita con i suoi follower se il risultato è un’onda di odio e cattiveria senza fondamenta.