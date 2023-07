Sonia Bruganelli posta una foto di Paolo Bonolis e fa su di lui una battuta che lascia tutti senza parole: “Il mio nuovo fidanzato”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli fa una battuta sull’ex marito Paolo Bonolis dopo che i due sono stati paparazzati insieme in vacanza a Formentera.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati ormai diverse settimane fa e la notizia della loro separazione ha lasciato tutti completamente senza parole. Se in un primo momento lo scorso inverno era arrivata un’indiscrezione davvero clamorosa sui due, smentita categoricamente, nelle scorse settimane Sonia e Paolo hanno effettivamente confermato la separazione. Nonostante questo, però, i due non hanno mai nascosto l’affetto che li lega. Proprio in queste ultime ore, i due sono stati paparazzati insieme, in vacanza ed in atteggiamenti piuttosto intimi. Ma come stanno le cose?

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in vacanza insieme a Formentera

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato la fine della loro relazione solo qualche settimana fa. Ciò nonostante, i due sono sempre apparsi insieme, in diverse situazioni. Adesso che i programmi sono finiti, l’ex opinionista del Gf vip ed il conduttore sono partiti e si troverebbero in vacanza insieme, felici e molto vicini.

I due ex paparazzati in atteggiamenti piuttosto intimi

I due ex sono stati fotografati a Formentera e sono stati avvistati in atteggiamenti abbastanza intimi e già questo ha fatto sorgere dei dubbi. Ma non finisce qui, visto che Sonia ha anche rilasciato una dichiarazione che di certo non è passata inosservata. Riprendendo un articolo di MigliorBlog.it tra le sue Instagram Stories dove si legge “Sarebbero scambiati effusioni in spiaggia”, Sonia ha fatto dell’ironia, scrivendo “Il mio nuovo fidanzato”. A questo commento la Bruganelli ha anche aggiunto una serie di faccine sorridenti.

Sonia e la battuta sul rapporto con l’ex marito

Dopo che Sonia e Paolo si sono lasciati, molti hanno commentato in modo poco carino ma Sonia non si è mai tirata indietro ed ha sempre replicato con ironia. Nel rispondere ad alcuni hater, Sonia parlando del rapporto con il marito ha scritto “Quando litigheremo ve lo faremo sapere”.Intanto, Sonia e Paolo si stanno godendo questi giorni di meritate vacanze, dopo aver terminato le registrazioni della nuova edizione di Ciao Darwin, nuove puntate che andranno in onda in autunno. Sonia in questo programma veste i panni della produttrice, mentre Paolo, l’ex marito è il conduttore.