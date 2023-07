Alessandro Cecchi Paone asfalta Cristina Scuccia: “Interesserà ancora per poco”, e poi lancia una frecciatina velenosa

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Cecchi Paone nel corso delle scorse ore ha risposto alla lettera di una lettrice su Nuovo esprimendo delle dure parole nei confronti dell’ex suora Cristina Scuccia.

Non sono passate inosservate le parole espresse dal giornalista Alessandro Cecchi Paone su Nuovo nei confronti dell’ex suora ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi Cristina Scuccia. Parole espresse in riferimento a quanto scritto da una lettrice. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

La lettera di una lettrice di Nuovo su Cristina Scuccia

Molti sono coloro che amano scrivere ad Alessandro Cecchi Paone che su Nuovo ha una sua rubrica tramite la quale mantiene un diretto rapporto con i suoi fan e lettori. Ed ecco che proprio nel corso delle scorse ore a finire nel mirino del giornalista è stata l’ex suora Cristina Scuccia. Tutto ha avuto inizio dopo che una lettrice ha inviato appunto una lettera alla rubrica sopracitata rivelando di essere particolarmente sorpresa dal fatto che la Scuccia sia pronta a passare da un reality ad un talent come se nulla fosse. “E’ bizzarro davvero vedere un’ex suora trasformata in donna di spettacolo”. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni infatti sembrerebbe che dopo l’Isola dei Famosi la Scuccia sia adesso pronta a vivere una nuova esperienza televisiva ovvero quella a Tale e Quale Show.

La risposta di Cecchi Paone alle parole della lettrice

Chi segue e conosce Alessandro Cecchi Paone sa bene che il giornalista non ha alcuna paura di esprimere il suo parere su fatti e persone. E anche in questo caso infatti, senza alcun timore, ha espresso il suo pensiero sull’ex suora che proprio di recente ha avuto occasione di conoscere avendo condiviso con lei l’esperienza all’Isola dei Famosi. Secondo Cecchi Paone in realtà l’attenzione del pubblico nei confronti dell’ex suora durerà ancora per poco tempo. “Ora che è una ex suora può interessare ancora per poco, per residue curiosità morbose…”. Secondo il giornalista la Scuccia attirava più l’attenzione del pubblico quando era una suora e non adesso.

La frecciatina del giornalista rivolta all’ex suora

Alessandro Cecchi Paone, sempre su Nuovo, nel dare risposta alla lettrice ha poi continuato esprimendo delle parole che a molti sono sembrate una chiara frecciatina rivolta all’ex suora. Il giornalista ha parlato di una nuova divinità per la Scuccia che però non è più Dio. A tal proposito ha precisato “La sua nuova divinità si chiama audience…E non è misericordiosa…”. Insomma, parole abbastanza dure quelle espresse da Cecchi Paone. La Scuccia deciderà di replicare oppure no? Per scoprirlo non ci rimane che attendere.