J-Ax e Paolo Meneguzzi volano stracci, botta e risposta al veleno tra i due

J-Ax e Paolo Meneguzzi , è scontro tra i due. Dopo le dichiarazioni del cantante di Verofalso, il rapper degli Articolo 31 ha replicato.

J-Ax è conosciuto da sempre per essere un noto rapper e frontman degli Articolo 31. La sua musica è sempre piaciuta a tutti, ma anche come personaggio J-Ax è stato sempre uno dei più amati. Ebbene, il noto rapper proprio in queste ore attraverso i social ha voluto replicare alle parole di Paolo Meneguzzi. Quest’ultimo avrebbe rilasciato un’intervista a Mow Meg, esprimendo il suo personale giudizio sull’estate in corso, ovvero quella 2023. Nell’esprimere il suo personale giudizio, però, il cantante avrebbe tirato in ballo il brano Disco Paradase, cantato proprio da J-Ax insieme a Fedez e Annalisa. Ma vediamo nel dettaglio che cosa ha dichiarato Paolo Meneguzzi e cosa ha risposto il frontman degli Articolo 31.

Paolo Meneguzzi, le sue dichiarazioni non passano inosservate

J-Ax, noto rapper italiano in queste ore ha risposto a Paolo Meneguzzi, in seguito alle dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo. Ebbene, il cantante nel corso di un’intervista rilasciata a Mow Meg avrebbe parlato dell’estate 2023, definendola “deludente”. Meneguzzi, a quel punto avrebbe citato Disco Paradase, il brano presentato qualche settimana fa da Annalisa, Fedez e J-Ax, parlandone ovviamente in maniera negativa.

J-Ax non ci sta e replica alle parole del collega

“Eh, ma sei sicuro che tu, vuoi parlare di marchette? Comunque ciao, io ti ricorderò sempre come la versione ordinata su Wish di Tiziano Ferro”, ha replicato J-Ax che di certo non si è mai tirato indietro ed ha sempre espresso il suo pensiero senza mezzi termini. Il rapper ha fatto queste dichiarazioni, pubblicando delle Instagram Stories, facendo ascoltare in sottofondo una canzone proprio di Meneguzzi. E’ stato chiaro e palese il suo riferimento al collega.

La replica di J-Ax

“Non c’è niente di più triste dei cantanti falliti che danno la colpa al ‘pubblico che oggi non capisce più un c…o’. A tutti capita di fare canzoni che non ‘connettono’ col mercato, con la moda o con i gusti delle nuove generazioni. Se quando succede vi ritrovate in mano con un pugno di mosche, vuol dire che non avete una fan base che vi supporta anche nei momenti in cui non siete mainstream. Significa che avete fatto musica superficiale che non è entrata nel cuore della gente ma solo nelle orecchie, per poi uscirne dopo una stagione“. Questa ancora la replica del frontman degli Articolo 31.