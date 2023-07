Federica Pellegrini incinta, il messaggio pieno di tenerezza non lascia dubbi

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Pellegrini incinta del marito? Adesso sui social spunta la foto del pancino sospetto ed un tenero messaggio.

Federica Pellegrini, nota campionessa italiana e famoso personaggio televisivo, in queste ore è finita sotto i riflettori per una vicenda piuttosto personale. Si è diffusa una notizia secondo la quale Federica potrebbe essere incinta del marito Matteo Giunta. La notizia ha iniziato a circolare in queste ore ed a far scoppiare il gossip sarebbe stata una foto che mostra Federica al mare, con addosso un costume molto attillato e che metterebbe in mostra proprio un pancino sospetto. L’indiscrezione è stata lanciata da Dagospia ed al momento non è stata commentata dalla campionessa e neppure dal marito.

Federica Pellegrini incinta del marito Matteo Giunta?

Federica Pellegrini incinta del marito Matteo Giunta? I due si sono sposati poco tempo fa, ma sistematicamente si diffonde la notizia su una presunta gravidanza della campionessa. Ebbene, in queste ore Federica è stata al centro del gossip per via di una foto che è apparsa sui socia e che la ritrae in costume. Dalla foto è emerso un pancino sospetto per Federica e di conseguenza si è subito immaginato che la campionessa potesse essere incinta del marito Matteo Giunta.

L’indiscrezione sulla campionessa

Ad alimentare il gossip è stato poi un post che è stato pubblicato dalla Pellegrini tra le sue Instagram stories. “Amori miei, buongiorno. Torno presto”, si legge in un biglietto che è stato scritto da Matteo Giunta e mostrato dalla campionessa, dove si vede al fianco una tazzina di caffè. Il fatto che Matteo abbia parlato al plurale fa pensare che effettivamente Federica sia incinta. Va detto però che la Pellegrini ed il marito hanno un cagnolino che per loro è come un figlio e quindi Matteo potrebbe aver parlato al plurale rivolgendosi alla moglie ed al loro cagnolino.

Le parole di Federica sul desiderio di maternità

Una cosa è certa, ovvero che la notizia di questa presunta gravidanza è tanto piaciuta ai fan. Anche Federica un pò di tempo fa aveva parlato del suo desiderio di maternità.”La bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque”.